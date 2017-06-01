北部缺水危機解除 南部一階限水可望改善

2017-06-01 12:48

〔記者楊綿傑／台北報導〕梅雨鋒面接連報到，為全台帶來雨勢，原本有缺水危機的北台灣，也正式回到水情正常的藍燈，結束近3個月來水情動盪。不過水利署表示，今天又可能有梅雨鋒面襲台，因此正在佈署防汛措施，上午已經完成水災應變小組3級開設。

去年底至今年初雨量偏少，2月起由北至南多處陸續面臨水情稍緊的狀況，甚至進入一階限水，但隨著梅雨季的降雨，石門水庫有效蓄水量已達1.5億噸（蓄水率76.4％），水位已上升至239.1公尺，離滿水位約6公尺，因此新北板新、林口、桃園地區已經正式宣告水情回到正常狀態。

至於目前還有水情危機的嘉義、台南、高雄，蘭潭-仁義潭、南化水庫蓄水率已升至4到6成，曾文-鳥山頭水庫蓄水率雖只約2成，但蓄水量已超過1.2億噸，且近期降雨預計仍會持續增加，水情應會持續改善，但謹慎起見並沒有調整水情燈號，仍然維持一階限水的黃燈。

至於面臨即將到來的典型梅雨鋒面，水利署表示，各單位已於本次梅雨鋒面到達前，完成水利建造物、復建工程、在建工程、防汛缺口、抽水站水門、滯洪池、抽水機等防汛機具、備料及各項資通訊系統的整備與檢測。水利署並於今日上午10時完成水災應變小組3級開設。

水利署說，除進行防汛準備外，今年更積極強化民眾自主採取防災能力，目前全台共有1600餘名防汛護水志工，當面對汛期豪雨威脅，將積極落實例行巡查，留心易致災點，以有效降低災害可能發生的損失。