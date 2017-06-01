| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
西南氣流影響 8縣市大雨特報！
 首頁 > 生活

北部缺水危機解除 南部一階限水可望改善

2017-06-01  12:48

〔記者楊綿傑／台北報導〕梅雨鋒面接連報到，為全台帶來雨勢，原本有缺水危機的北台灣，也正式回到水情正常的藍燈，結束近3個月來水情動盪。不過水利署表示，今天又可能有梅雨鋒面襲台，因此正在佈署防汛措施，上午已經完成水災應變小組3級開設。

去年底至今年初雨量偏少，2月起由北至南多處陸續面臨水情稍緊的狀況，甚至進入一階限水，但隨著梅雨季的降雨，石門水庫有效蓄水量已達1.5億噸（蓄水率76.4％），水位已上升至239.1公尺，離滿水位約6公尺，因此新北板新、林口、桃園地區已經正式宣告水情回到正常狀態。

至於目前還有水情危機的嘉義、台南、高雄，蘭潭-仁義潭、南化水庫蓄水率已升至4到6成，曾文-鳥山頭水庫蓄水率雖只約2成，但蓄水量已超過1.2億噸，且近期降雨預計仍會持續增加，水情應會持續改善，但謹慎起見並沒有調整水情燈號，仍然維持一階限水的黃燈。

至於面臨即將到來的典型梅雨鋒面，水利署表示，各單位已於本次梅雨鋒面到達前，完成水利建造物、復建工程、在建工程、防汛缺口、抽水站水門、滯洪池、抽水機等防汛機具、備料及各項資通訊系統的整備與檢測。水利署並於今日上午10時完成水災應變小組3級開設。

水利署說，除進行防汛準備外，今年更積極強化民眾自主採取防災能力，目前全台共有1600餘名防汛護水志工，當面對汛期豪雨威脅，將積極落實例行巡查，留心易致災點，以有效降低災害可能發生的損失。

廣告
  • 北部缺水危機解除，水情燈號轉為藍燈。（水利署提供）

    北部缺水危機解除，水情燈號轉為藍燈。（水利署提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 梅雨 水利署 缺水 鋒面 限水
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧檸檬雞腿排
電鍋菜✧芋頭肉丸
廣東炒麵有何特色？
買玉米要看玉米鬚？
轉寄

標題：北部缺水危機解除 南部一階限水可望改善


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月1日‧星期四‧丁酉年五月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.