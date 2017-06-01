一例一休 圖書館擬縮短時間？

2017-06-01 12:21

〔記者俞肇福／基隆報導〕因應一例一休新制，基隆市文化局轄下的圖書館擬縮短服務時間？基隆市文化局長馬嫻育表示，今年因為新制實施，原先有思考縮短圖館服務時間，後來106年可以追加預算編列83萬8000元，支付臨時人員、技工加班費，也獲得議會支持，所以今年絕對不會縮短圖書館服務時間。

針對加班費用是否能以追加減預算編列，議員認為作法不宜，預算審查會主席蘇仁和也認為應該刪除；基隆市政府主計處處長張鳳圓表示，主計處針對是否可以將因應一例一休增加的加班費用，放入追加減預算請示過主計總處，獲得主計總處答覆可以，才同意編列。

張鳳圓進一步答覆議員詢問表示，因為業務費不得編列加班費，但是查詢105年市府各單位人事費用多數未使用完畢，所以才請各單位自行調整勻支，因應一例一休的加班人力；張鳳圓說，106年基隆市政府追加減預算，共有文化局、民政處殯葬所、教育處體育場三單位編列。

文化局長馬嫻育表示，圖書館提供服務到晚間，基隆演藝廳1年超過200天，表演工作者結束演出後，還有搬運樂器設備，清潔人力整理環境到12點；馬嫻育說，今年一例一休新制實施，文化局來不及編列在年度預算，原先有打算縮減圖書館服務時間，但是有追加減預算83萬8000元支應，圖書館服務時間照舊。