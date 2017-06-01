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台灣女性為何不敢生？ 慣老闆探視對話洩端倪...

2017-06-01  13:12

〔即時新聞／綜合報導〕許多女性進入職場前後，都會面臨同樣的難題，就是「懷孕歧視」。有的雇主面試時，就先詢問應試者是否有懷孕生子的打算，明、暗示不錄用孕婦，懷孕之後，「被自動」留職停薪、離職，以及分娩前想請產假，遭到惡意刁難。1名女網友於批踢踢親子版撰文提到，產後有名開公司的親戚來探視，但「慣老闆」的談話內容，讓她「內心的火真的很燒」。

原PO表示，自己任職的公司，挺有人性，對孕婦還不錯，加上主管也很重視家庭，因此從產檢假、待產、產假，都沒有被刁難。反而是有位開公司的親戚來探視，言談內容讓她感受到，不少職業婦女生子的為難。

原PO指出，對方問了她有關孕婦能享有政府哪些權利、請了哪些假，並痛罵政府，「說什麼勞基法給這些，根本就是害他們雇主」之類的話。她也提到，不僅如此，對方連男生的陪產，通通一起罵，也對她請假的內容有意見，暗諷「沒產能還讓公司付這些錢」，讓她心裡很火，不解「他自己也是幾個孩子的爸，怎麼都不會將心比心一下」。

原PO感嘆，「台灣的職場環境就是這麼多這種老闆，才讓很多人不敢生孩子，懷孕明明是高興的事，但在職場上卻有可能變成大家針對的對象」，期盼終有一天，「這種病態可以改善」。

網友也在底下留言，附和大罵，「憑什麼我們不能享有這些權利？不然孩子男性來生、男性來帶啊！」、「那些忘記自己也是母親懷胎十月、含辛茹苦養育成人的，真的是良心被狗啃了！」也有人直言，「真的是換個位置換個腦袋的典型代表」。

不少網友表示，有些「生過小孩」的年長女性，竟口出「你請假增加同事麻煩，誰想幫你做啊，你還好意思想再多請哦」；部分網友則安慰，「這種垃圾話就不要放在心上了」、「台灣已經對雇主很好了！產假還比對岸少很多！」另有人建議，「直接微笑嗆他就是太小氣才只能是一家小公司，幸好我運氣好進到大公司工作」。

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  • 1名女網友於批踢踢親子版撰文指出，台灣有不少慣老闆，堪稱少子化的「最佳助攻手」。（示意圖）

    1名女網友於批踢踢親子版撰文指出，台灣有不少慣老闆，堪稱少子化的「最佳助攻手」。（示意圖）

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