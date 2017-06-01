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西南氣流影響 8縣市大雨特報！
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壽豐西瓜翻山越嶺16小時 板橋甜美見客

2017-06-01  12:23

〔記者何玉華／新北報導〕蘇花公路在端午節連續假期間，因落石無法通行，從花蓮到台北車程超過10幾小時，被網友戲謔稱為「台灣史上最多人同步環島」；而每年固定在端午前後，在板橋區農會展售推廣的花蓮壽豐鄉西瓜，也成為長長車潮中的一部，歷經16小時、9彎18拐終於抵達，壽豐鄉農會總幹事曾淑懿說，花蓮少雨，只是路斷，西瓜甜度不減，經測量高達14度，今天起展售到明（2）日下午4點，還提供搶鮮禮、滿額禮。

板農活力超市歡慶壽豐西瓜節一年一會，今天上午10點起，在板橋區農會活力超市前廣場登場。曾淑懿說，端午節前是西瓜盛產期，端午連假宜蘭下雨，造成蘇花公路中斷，花蓮雨少沒災情，西瓜品質不減，但受到路斷影響，她擔心得「睡不著」，載西瓜的卡車5月31日凌晨從壽豐出發，花了3個多小時到路斷的前哨站，又排隊等了5個多小時，終於等到放行時間，再翻山越嶺走9彎18拐的北宜公路，終於將西瓜運抵，讓今天的活動能順利進行。

板橋區農會理事長廖裕德說，壽豐果艷西瓜栽培在花蓮知亞甘溪畔，溪床水質潔淨無污染，且砂礫石地質擁有最佳的排水，經過瓜農用心呵護栽培的果艷大西瓜，每一顆重量約在30台斤上下，經測量甜度高達14度，板農多次與壽豐鄉農會合作，行銷推廣給民眾。

曾淑懿說，壽豐西瓜以「果艷」的優質品牌形象、國宴級精品上市，唯有「果艷」的頂級標準嚴選出的果品，才是正港的在地壽豐好西瓜；民眾若無法到展售現場，也可以向壽豐鄉農會訂購。

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  • 花蓮壽豐鄉西瓜，受到蘇花公路中斷影響，翻山越嶺16小時，順利抵達板橋。（記者何玉華攝）

    花蓮壽豐鄉西瓜，受到蘇花公路中斷影響，翻山越嶺16小時，順利抵達板橋。（記者何玉華攝）

  • 壽豐鄉農會總幹事曾淑懿說，端午連假宜蘭下雨，造成蘇花公路中斷，花蓮雨少沒災情，西瓜品質不減。（記者何玉華攝）

    壽豐鄉農會總幹事曾淑懿說，端午連假宜蘭下雨，造成蘇花公路中斷，花蓮雨少沒災情，西瓜品質不減。（記者何玉華攝）

  • 壽豐鄉農會總幹事曾淑懿（右二）與板橋區農會理事長廖裕德（中），大力推薦壽豐「果豔」西瓜。（記者何玉華攝）

    壽豐鄉農會總幹事曾淑懿（右二）與板橋區農會理事長廖裕德（中），大力推薦壽豐「果豔」西瓜。（記者何玉華攝）

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