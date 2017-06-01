新北整備防災漏洞 三峽山區居民憂再淪孤島

2017-06-01 12:19

〔記者吳仁捷／新北報導〕三峽區有木曾在蘇迪勒期間北114線道中斷，造成數百戶淪為孤島，當地居民憂心困境重演，插角、有木里長不甘淪為二等公民，再度抨擊市政府截斷蘇迪勒時開闢的救命路便道，立委吳琪銘、市議員彭成龍更抨擊市政府「過河拆橋」，無視三峽山區居民安危。

104年蘇迪勒颱風肆虐，造成新北市三峽區北114線道中斷，當時里民集資213萬，緊急開通便道，方便工務局進入災區搶修，里民控訴，市長朱立倫曾允諾補助便道，未料事後向市府請款卻遭拒，工務局還截斷便道入口，氣得他們展開連署活動，怒控「政府過河拆橋！」醞釀發動抗爭，事後市政府工務局、三峽區公所仍顢頇不認帳，因便道用地為向農委會暫借，市政府不願買單，地方人士只好將加封的混凝土刨除，恢復原貌。

蘇迪勒104年8月8日侵襲台灣，造成烏來聯外要道中斷、三峽北114線道6.2公里處遭淘空，斷絕出入路線，山內的有木里形同孤島，約700人受困，里民遂集資213萬，經前立委盧嘉辰徵求地主林務局同意，在線道旁的山坡開了一條便道，方便運送物資及病患就診，工務局重機械也取用便道，進入災區搶修主線。

市議員彭成龍說，當時朱立倫來勘災，曾稱許里民搶通便道，並允諾補助，未料事後向市府請款，工務局卻拒絕補助，以線道與便道同日完工為由搪塞，但事實上，便道完工足足早了線道4天，工務局近來更以影響通行、便道不具效益為由，截斷其南端入口，根本是過河拆橋。

吳琪銘說，當年他擔任市議員，瞭解一切過程，認為工務局的機械都取用便道，甚至當事後天鵝颱風來襲時，工務局也封閉線道，要里民改走便道，顯示工務局對自己的主線工程沒信心，證實該便道是具有防災效益的道路，當時里民醞釀抗爭，市府便緊張，但市政府採拖字訣，忽視民意。

吳琪銘抨擊市政府，烏來台9甲線10.2K在蘇迪勒時大崩塌，造成交通中斷，市政府與中央都聚焦在此搶修，斥資興建的彩虹橋日前完工，號稱不再有孤島惡夢，但反觀三峽北114線道，市政府搶修主線道，卻忽略替代道路的重要性，完全沒考量整體救災與替代道路，吳琪銘說，如果北114線主線再斷，他將協調農委會提供便道用地，與居民站在同一陣線。