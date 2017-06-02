光用看的就上癮！法國帥主廚讓人心空的巧克力藝術

法國主廚Amaury Guichon每次分享甜點作品，總是突破百萬人觀看。（amauryguichon授權提供）

2017-06-02 17:00

〔即時新聞／綜合報導〕不只人長得帥，就連甜點都是藝術！來自 法國坎城的型男主廚Amaury Guichon ，從14歲開始學做甜點，目前在美國拉斯維加斯一間餐廳擔任甜點師，他常在社群網站中上傳自己的精緻作品，雖然來自各國的網友們可能沒有機會吃到，但是光用看的，絕對會讓人上癮～

Amaury Guichon（@amauryguichon）分享的貼文 於 2017 年 5月 月 5 11:22上午 PDT 張貼

其實這些算是他的作品中， 造型較為中規中矩的 。

Amaury Guichon（@amauryguichon）分享的貼文 於 2017 年 3月 月 9 11:36上午 PST 張貼

因為Amaury Guichon還擅長開發各式特殊造型的巧克力，像是這款 神奇海螺 ：

Amaury Guichon（@amauryguichon）分享的貼文 於 2017 年 4月 月 20 9:02上午 PDT 張貼

這也太逼真了吧！！

另外還有很想連根拔起的 紅蘿蔔巧克力 ：

Amaury Guichon（@amauryguichon）分享的貼文 於 2017 年 4月 月 15 12:20下午 PDT 張貼

原來是為了拿給 愛麗絲夢遊仙境中的兔子 吃的啊！話說這隻大兔子跟櫃子也是用巧克力跟糖果做成的.....

甚至還有用巧克力製作的 大樹幹 ，看起來根本就是真正的木頭啊啊啊，不知道要幾個人、吃幾天幾夜才吃得完？

再來看看這充滿設計感的木工藝術（誤），不對，是巧克力藝術！

還有這款 雪茄造型 的巧克力！Amaury說這是他最得意的作品之一呢～

Amaury Guichon（@amauryguichon）分享的貼文 於 2017 年 5月 月 19 10:12上午 PDT 張貼

總而言之，這位法國帥哥主廚的甜點是不是也療癒了你的心呢？讓我們一起來期待他更多更有創意的巧克力作品吧！！