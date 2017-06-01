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卑南溪實勘 立委劉櫂豪：2.45億元整治經費到位

立委劉櫂豪（中）赴卑南溪山里段了解防災減災計劃。（記者張存薇攝）

2017-06-01  11:54

〔記者張存薇／台東報導〕卑南溪是台東縣最重要的河川，但每逢颱風、豪雨常造成大大小小災情，立委劉櫂豪、水利署長賴建信、第八河川局長蔡宗憲、卑南鄉長許文獻今天到山里段實勘，劉櫂豪表示，已爭取到9件共2億4537萬元整治經費，賴建信則要求，年底前包發，儘早提供居民安全的生活環境。

劉櫂豪指出，卑南溪是台東縣最重要的中央管河川，去年尼伯特、莫蘭蒂等颱風與10月豪雨，造成卑南溪部分河段堤防遭洪水侵蝕，包括山里河段、瑞源及瑞和堤段、鸞山橋上下游、廣原堤防、泥水溪等區域因為洪水侵蝕或山坡滑落等因素，需要整治加強堤防，加上加典溪及崁頂溪鐵路橋下游河川淤積，將施作河道整理計畫，8項治理計畫共1億9587萬元經費。

劉櫂豪說明，卑南溪卑南堤防段則預計營造具防洪、保育、教育、休閒功能地質與環境教育園區，經費也有4950萬元，希望成為台東休憩、教育新據點，這9件計畫預計年底前發包。

至於今年汛期又將至，卑南溪沿線居民擔心農田、財產遭威脅，八河局長蔡宗憲說明，4月已陸續完成丁壩等防災施作，以保護堤防被大水衝擊。

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  • 立委劉櫂豪（中）赴卑南溪山里段了解防災減災計劃。（記者張存薇攝）

    立委劉櫂豪（中）赴卑南溪山里段了解防災減災計劃。（記者張存薇攝）

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