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韓國旅客遊新北 觀旅局：必訪的吃喝玩樂景點

2017-06-01  12:01

〔記者何玉華／新北報導〕韓國遊客近年來訪人次不斷成長，成為新北市外籍遊客的主力，新北市政府觀光旅遊局從資料上分析觀察，發現韓國遊客喜愛古早味蛋糕、手搖杯飲料，對擁有古典亭臺樓閣造景的板橋林本源園邸也情有獨鍾，近期韓國旅客明顯增加，常一開園就有很多韓國遊客進入參觀。

觀旅局長陳國君說，韓國旅客喜歡自由行，也非常喜歡拍照，習慣從網路蒐集旅遊資訊，市府因此特別邀請多位韓國知名的部落客及YouTuber走訪新北，透過網路即時影音圖文並茂的分享與推薦，希望吸引更多韓國旅客來新北。

此外，韓國旅客認識台灣的管道，以電影、電視節目為主，旅遊點集中在部落客介紹的北部地區景點，如台北101、淡水、野柳、九份、平溪等地。喜愛的美食或餐廳較固定，經觀察發現，淡水古早味蛋糕、野柳地質公園附近的手搖杯飲料店、便利商店的台灣奶茶，以及知名川菜餐廳必點的老皮嫩肉、蒼蠅頭等菜色，都頗受歡迎；近來板橋林本源園邸也備受青睞，常一開園就有很多韓國遊客進入參觀。

除了韓國遊客常去的平溪、水金九及北海岸之外，觀旅局也整理出熱門的新北拍照打卡秘境，包含無耳茶壺山步道、獅頭山步道/燭臺雙嶼、淡水牧師樓、山佳火車站等超夯景點，其中百年古蹟「山佳火車站」在2017年重新整修，至今吸引超過萬名遊客參觀，有旅客特別穿和服坐在小小候車室拍照，像回到日本年代，意外成為網路熱搜拍照新景點。

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  • 林本源園邸的亭臺樓閣，受到韓國旅客青睞。（資料照，記者何玉華攝）

    林本源園邸的亭臺樓閣，受到韓國旅客青睞。（資料照，記者何玉華攝）

  • 整修過後的山佳火車站，成為外籍遊客到新北自由行的熱門景點之一。（新北市觀光旅遊局提供）

    整修過後的山佳火車站，成為外籍遊客到新北自由行的熱門景點之一。（新北市觀光旅遊局提供）

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