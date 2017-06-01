新北搶韓客 攜手長榮推10大美拍秘境

2017-06-01 11:32

〔記者何玉華／新北報導〕韓國來台旅客從103年的52萬人次到去年達88萬人次，連續4年成長率突破20％以上，新北市政府搶攻韓國旅客來觀光，再度與長榮航空合作，推出10大美拍秘境路線，包裝成「與酷企鵝一起旅行超棒Der，新北市最精采的旅遊地」機加酒自由行產品，並加贈前8000名旅客價值高達新台幣2萬元的禮物包。

市府副秘書長邱敬斌說，去年提供5000份禮物包，兌換率達6成，今年加碼到8000份，整合電信、交通運輸、伴手禮、知名景點、博物館及觀光工廠等觀光產業資源，由滿足自由行旅客需求的角度出發，總價值高達2萬元。

觀光旅遊局長陳國君表示，韓國旅客喜歡自由行，也喜歡拍照，特別規劃10大美拍秘境路線，讓韓國旅客深度體驗不一樣的新北；另外，新北市觀光推廣影片「探索臺灣新北」也會加入長榮航空機上娛樂系統旅遊節目選單中，提供旅客點閱欣賞。

長榮航空發言人柯金成說，長榮航空目前每週提供25個航班往返台北與首爾，其中每日1班由酷企鵝郊遊機（Bad Badtz-Maru Travel Fun Jet）飛航，這次配合新北市活動推出的4天3夜機加酒自由行產品，未稅優惠價新台幣1萬4500元起，將於6月7日參加在首爾舉辦的旅遊推介會公開。