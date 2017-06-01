布袋蓮淹沒湖面 市議員籲記得青草湖的美好！

2017-06-01 11:23

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市青草湖曾是北台灣重要的景點，但因青草湖面布袋蓮蔓延嚴重，導致觀光效益打折，新竹市議員施乃如今天在議會質詢說，青草湖曾有難忘的鳳凰橋，但終究還是被忘記了。

施乃如說，2年過去了，青草湖還是青草湖，市府106年度工作報告還是沒規劃？水域活動臨時會已通過何時可進行？

還有青草湖最嚴重的問題就是布袋蓮蔓延情況難以解決，強韌的環境適應力與傳播力，已影響青草湖生態，未來辦活動時，到底是廠商處理或市府處理？

施乃如說，布袋蓮就是長得這麼快，難道是「清」草湖？她要求招標文件內的權責要跟廠商事先說明，且要擬定處罰辦法，你們都沒有人力了，更何況來招標的廠商，這是可以預見問題，避免影響廠商意願，或用水上活動來帶動青青草湖的目的？

施乃如感嘆，難忘也是會忘的鳳凰橋，青草湖需要跨局處一起關愛，青草湖也可以微醺， 青草湖也可以味市集，青草湖也可以有藝文季？青草湖也可以有童樂會，希望這些活動都可以在青草湖舉辦。

施乃如也提到青草湖也應設置YouBike的公共自行車系統，因為青草湖是重要的景點，但卻沒有YouBike，實在說不過去。還有停車場的系統也應加強，這些都是強化青草湖觀光效益的設施，市府到現在都沒有詳盡規劃。

市府城銷處長顏章聖強調，布袋蓮的問題，市府會持續清理，最近已連續清出2400袋的布袋蓮，但因上游不斷優氧化，才會讓布袋蓮不斷蔓延生長，清不勝清，但市府還是會清，也會把環境維護好，讓水域活動可以如期舉行。

交通處長倪茂榮針對青草湖公共自行車系統的設置，也強調已在研議中。