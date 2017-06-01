台中市路平專案啟動 逢甲福星路優先開跑

西屯區福星路路面老化，即將展開路平工程。（台中市政府建設局提供）

2017-06-01 11:14

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市路平專案將前進商圈，市府府建設局將自6月起至108年，分兩階段改善各商圈周邊道路，人潮最多的逢甲商圈福星路優先啟動，預計6月中旬施作，其餘商圈的路平工程也會接續推動。

建設局表示，西屯區福星路為逢甲商圈周邊重要路段，隨著商圈發展，人潮聚集，車輛往來頻繁，造成路面老化，路平工程範圍自河南路至逢甲路，長約640公尺，目前已完成設計並辦理工程招標，預計6月中旬完成發包後進場施作；另外，該路段的人孔蓋數量多且密集，建設局將要求各管線單位配合路平工程，進行孔蓋下地減量，改善用路人行車環境。

建設局指出，市府已擬訂計畫依序推動商圈路平專案，第一階段於106至107年將改善包括福星路、福星北路、逢甲路等路段；自由、繼光、電子、柳川等中區商圈的民族路、成功路、市府路、平等街、仁愛街、中華西路等路段；一中商圈的錦新街、一中街、太平路、中華路等路段；以及文學館周邊的柳川西路二段、柳川東路二段、大全街、自治街、自立街、四維街、大明街、府後街等路段。路修總長約1萬4743公尺，經費約1.2億元。

第二階段將於107至108年改善包含學士商圈的永興街、健行路、美德街、德化街、大德街、育德街、柳川西路、五義街、五順街、五常街等路段；大隆商圈的精美街；美術園道商圈的美村路、五權五街、五權西三街、五權西四街、五權八街、五權七街等路段；以及精明商圈的精明一街20巷、精誠路50巷、精誠四街、精誠八街、精誠九街、大隆路等路段。路修總長約9,765公尺，經費約8000萬元。