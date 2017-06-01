少子化、競爭激 1張圖秒懂台灣家長多心酸...

2017-06-01 12:10

〔即時新聞／綜合報導〕台灣已邁入少子化社會，孩子都是父母的寶，怕他（她）輸在起跑點，無不想方設法，提供小心肝最好的，連幼兒園都是精挑細選，就有民眾於臉書貼照發文，表示昨晚在路上看見不少人在排隊，一問之下得知，竟是在排隊等隔天早上註冊！

原PO表示，昨晚11時30分左右，於路上看到一群人坐在路邊，以為發生什麼事，沒想到竟是在排隊，上前一問，阿伯說「妳們還沒生齁？生了就知道了啦！」、「明阿仔咩註冊啦！（台語：明天要註冊）」

原PO驚呼，「原來現在小朋友讀幼稚園，長輩都這麼拚排半夜的啊！想當年搶5月天票都沒這麼拚。我記得我小時候有幼稚園讀就很開心了啊！哈哈」。這篇貼文被分享至「爆料公社」臉書粉專，引起網友熱烈討論。

許多網友嚇得直言，「連小朋友讀幼稚園都好競爭喔」、「好誇張」、「根本不需要這樣吧！」不過，也有人提到，「評價好，排隊很正常 」、「不要看見人家排隊就覺得很扯」、「有些不早點去排還真的排不到」，另有眼尖網友發現，這間是某市熱門幼兒園，「跟去年一樣的盛況」。

部分網友質疑，「政府鼓吹大生小孩，卻無法提供就學環境，矛盾」；還有人說，「如果純粹是為了省錢，我不會排！」但若是「一間別於其他的國際教育幼稚園，我會！」、「鄉下地方比較沒有這種問題」。