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「火車站爺爺」受傷了 這間幼兒園生主動這麼做

2017-06-01  11:04

〔記者王俊忠／台南報導〕有81年歷史的台南火車站北側候車室，上月7日發生老舊天花板掉落、砸傷兩名旅客意外，引來常到火車站進行教學活動的博愛國小附設幼兒園小朋友的關心，幼兒們與老師討論後，決定製作祝福慰問卡送到車站，希望受傷的「車站爺爺」早日恢復健康。

博愛附幼因進行教學主題「台南老火車站．博愛好厝邊」，隨著課程活動深耕展開，幼園生常到火車站進行各項教學活動，車站儼然成了博愛附幼的教室與後花園，孩子們喜愛火車站、建立深厚情誼。

5月7日晚間，台南火車站傳出天花板掉落傷人的意外，對博愛附幼小朋友有不一樣的意義。博愛附幼表示，因為孩子們喜愛的「車站爺爺」受傷了！意外發生隔天，孩子們到學校紛紛討論火車站天花板掉落議題，心情很難過。

在課程中，老師與幼兒們討論可以為「車站爺爺」做些什麼事？如何表達對車站的關心？最後討論出製作可以送給「車站爺爺」的祝福慰問卡，由博愛附幼全園幼兒一起製作，日前由校長張慧芬、主任鄭兆利與兩位老師，帶著各班代表共9位小朋友，將慰問卡送到車站，站長徐竹平代表接受，感謝師生的關懷與祝福。

張慧芬表示，幼兒園孩子年紀雖小，但在課程進行中培養深厚的人文情懷，主動對周遭人事物表達關懷與友善的態度，這段時間在徐竹平大力支持與協助下與站方互動良好，所以孩子有如此自發性行動，也讓教師們看到孩子學習成長的正面影響。

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  • 台南火車站天花板掉落，博愛國小附幼園生自製慰問卡，送給受傷的「車站爺爺」。（台南火車站提供）

    台南火車站天花板掉落，博愛國小附幼園生自製慰問卡，送給受傷的「車站爺爺」。（台南火車站提供）

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