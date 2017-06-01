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教部留學獎學金三搶一 錄取201人、新南向國家13人

2017-06-01  10:31

〔記者林曉雲／台北報導〕106年教育部留學獎學金今寄出成績單，今年度合格受理報名人數計611人，擇優錄取201人，呈現平均三搶一的局面，其中新南向國家有13人，一般生及選送赴特定國家學生每年可獲美金1萬6000元，補助年限最長2年；特殊生每年補助美金3萬元，補助年限最長為3年，迄今累計受獎生已達2938人。

教育部國際司科長楊淑雅表示，今年合格受理報名人數計611人，擇優錄取201人，錄取人數為一般生甲類（已取得入學許可，尚未出國就讀）34人、乙類（已在國外註冊就學）135人；選送赴特定國家生包括北歐10人、新南向國家13人；特殊生則有勵學優秀生1人、原住民生5人、身心障礙生3人。

今年為鼓勵國內學生能安心留學，於出國前獲得穩定的經濟支援，特別增加已取得入學許可、但尚未註冊入學的甲類一般生類別，34位一般錄取生主要留學國為美國、英國、德國、荷蘭及日本，已獲得入學許可之學校包含哈佛大學、耶魯大學、約翰霍普金斯大學、牛津大學、倫敦大學學院、倫敦政經學院、慕尼黑工業大學及京都大學等世界知名大學，研究領域包含文史哲、藝術、建築設計、工程、生科及醫藥等。

此外，今年度新南向國家之獎學金類別共計13位錄取生，留學國包含泰國、印度、新加坡及澳大利亞，已（擬）就讀學校包含泰國朱拉隆功大學及蘭實大學、印度尼赫魯大學、新加坡INSEAD國際商學院、澳大利亞國立大學、墨爾本大學、雪梨大學、蒙納許大學等，研究領域分屬東南亞研究、婦女研究、教育、建築、企管、計算機、環境工程及微生物學等。

科長楊淑雅表示，錄取生最遲須於10月31日前辦妥簽約及契約書核定程序，並於12月31日以前啟程出國留學，逾期將喪失獎學金受獎資格。

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  • 106年教育部留學獎學金今寄出成績單，共有201人錄取。（記者林曉雲翻攝）

    106年教育部留學獎學金今寄出成績單，共有201人錄取。（記者林曉雲翻攝）

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