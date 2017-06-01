吐檳榔汁噴到賓士車險遭毆 公車運將決戒檳榔

2017-06-01 10:33

〔記者湯世名／彰化報導〕公車司機張玉海吃檳榔像吃嗎啡般上了癮，平均每天要吃掉30顆檳榔，某回在開車途中打開車窗往外吐檳榔汁，不料竟噴濺到一旁的賓士車擋風玻璃上，張玉海當場嚇傻，且險遭攔車毆打，「逃過一劫」的張玉海從此下決心戒掉檳榔癮，誤打誤撞改吃橄欖，僅花1個月就戒掉吃了20年的檳榔。

現年73歲綽號「海伯仔」的張玉海今天現身彰化基督教醫院舉辦的63禁煙節活動，他說，本身是公車司機，為了提神而接觸檳榔，明知檳榔會讓人像吃了嗎啡而上癮，也知道滿口檳榔會損形象、危害健康，但就是無法自拔，平均每天要吃掉30顆檳榔，一吃就是20年。

張玉海有回在開公車途中，打開車窗往外吐檳榔汁，竟好死不死吐到一旁賓士車的擋風玻璃上，頓時驚覺「慘了，肯定會被拖下車痛打！」還好對方也只是看他一眼，並未將他攔下，但已把他給嚇壞，當下他就決心要把檳榔這個「毒」給戒掉。

張玉海嘴饞想吃檳榔時，就以口香糖、咖啡、茶葉等作為替代品，使出一堆小撇步，但都無效，某回誤打誤撞的吃了橄欖，居然一舉成功，僅花了1個月就完全戒除檳榔癮，往後，每當遇有親友要請他吃檳榔，他都會說：「要請我吃檳榔可以，但要先給我1000元，我才會吃。」漸漸的，友人知道他已不吃檳榔，也都不會再請他吃。

彰基副院長陳穆寬指出，抽菸、吃檳榔人口增加，口腔癌的發生率也節節上升，研究報告顯示，酗酒者罹患口腔癌的機率是一般人的10倍，抽菸是18倍，嚼檳榔是28倍；若這3種都來者不拒，口腔癌罹患更是高達一般人的123倍，呼籲吸菸或嚼檳榔的民眾切莫忘了關心自己健康，定期做口腔黏膜篩檢，並戒除菸、酒、檳榔，才能遠離口腔癌威脅。

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