網民反串貼文「後山人去死」 引花蓮人公憤

2017-06-01 10:33

〔記者王錦義／花蓮報導〕蘇花公路在端午連假期間因坍崩中斷4天，縣長傅崐萁砲打中央漠視花蓮人，有吳姓男子昨在公開的臉書留言：「誰叫你們花蓮人死不投民進黨....最好你們後山人全部死一死」，留言引來花蓮人眾怒痛批民進黨，但有網友發現吳姓網友疑似是藍軍在反串，吳男自己也留言指出，這是在反諷綠色執政，看不懂嗎？

民進黨花蓮縣黨部主委江淑君說，利用天災造成道路中斷，花蓮人受苦難的時刻，用假冒民進黨支持者的方式來煽動花蓮人的對立、仇視，相當不可取，不排除針對這名吳姓網友的言論提告，希望這名吳姓網友反串的不當言論，能主動對民進黨、花蓮人道歉；也希望縣長不要再繼續噴政治口水，激化花蓮人對立，蘇花公路問題已經累積數十年，過去沒做的，現在就來做好，解決問題才是負責。

縣長傅崐萁在臉書砲打蔡政府漠視花蓮人，不少支持者分享縣長貼文跟著痛罵民進黨政府，仇恨值滿點，但有名吳姓男子在留言下方寫道：「誰叫你們花蓮人死不投民進黨...現在不給你們建一條回家的路算剛好而已，最好.....」留言引發眾怒，但吳男還留言：「看不懂嘛？這是反諷，內文是在幫花蓮人叫屈，是在替花蓮人不值」，但許多網友相當氣憤，認為吳男是在傷口上撒鹽，紛紛截圖轉貼到臉書社團花蓮人、花蓮同鄉會等，吳男隨即刪除留言。

許多花蓮網友看到紛紛痛罵：「既然民進黨不需要花蓮，那花蓮乾脆獨立好了！」「花蓮人犯到你了嗎？」「說出了民進黨的心聲」、「他才應該去死一死，投給民進黨害台灣變成鬼島...」「還好從來沒有投給民進黨！」「因為有這樣的人，花蓮更不能落在民進黨手裡」、「民進黨不意外」，貼文完全激起花蓮人對民進黨的仇恨，國民黨籍縣議員游淑貞也轉貼截圖痛罵質疑：「這人講的是人話嗎？花蓮人一定要他道歉」。

有網友到吳男臉書肉搜，發現吳男從事導遊工作，他公開的貼文有誇讚郭台銘、誇讚中國演員黃曉明夫妻去年捐出100萬元人民幣協助台灣的新聞等，貼文也批評台北市長柯文哲、台南市長賴清德的施政、痛罵太陽花運動搞亂台灣等訊息，網友說：「這人根本是9.2反串來黑民進黨的吧？」、「反諷文ㄟ看到雖然生氣...但認真就輸了」、「國民黨黨工反串」。