宜蘭首間違規農舍拆了！吳澤成：重大違規就拆

宜蘭縣礁溪鄉違規農舍，因達延拆期限，宜蘭縣政府今派遣機具進駐拆除。（記者林敬倫攝）

2017-06-01 10:21

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣礁溪鄉違規農舍，因已達延拆期限，宜蘭縣政府今派遣機具進駐拆除，預計3至4天可將農舍剷平，10萬元拆除費用將向屋主索取，宜蘭縣代理縣長吳澤成表示，未來只要稽查到類似重大違規農舍，一定會拆除；縣府農業處表示，礁溪這塊地未達0.25公頃，依規定不能興建農舍，無法進行補照，必須拆除。

宜蘭縣政府從104年4月7日開始，列管382件違規農舍，因縣政府認為農舍違規應依照既有法規開罰與拆除，今年2月宣布取消違規農舍房屋稅加價，經過清查，鎖定分別位於礁溪鄉、員山鄉及五結鄉3起重大違規案件進行拆除，但3間農舍均申請自拆，拆除期限全被延後。

礁溪鄉這間違規農舍，土地面積約0.15公頃，未滿0.25公頃，依規定不能興建農舍，只能蓋資材室，因屋主切結自拆，原本上個月15日要拆除的農舍，拆除期限延到昨日，但延拆期間屋主卻絲毫沒有任何要動工的跡象，該農舍仍屹立不搖。

縣政府建設處今日上午9點，派遣機具進駐強拆，預計3至4天就可將該間農舍拆除，1周就能完成相關作業，至於五結鄉及員山鄉的延拆農舍也將比照辦理，員山鄉需於10日前拆完，五結鄉屋主則必須在20日前拆除，否則縣府將有強制手段。

吳澤成表示，縣府拆除違規農舍不會預設任何立場，未來經過稽查，只要查出有未經申請，卻興建農舍的重大違規案，縣府就一定會進行拆除作業，未來除了礁溪、員山及五結這3間違規農舍，還有拆除第4間及第5間違規農舍的可能。

農業處長陳德興表示，未來縣政府會繼續進行聯合稽查，只要查出類似這種無法補件的重大違規案，就會進行拆除，現階段列管的300多間違規農舍，縣府會持續依據區域計畫法進行裁罰，並限期改善，必要時送地檢署偵辦。