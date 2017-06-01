西南氣流開始影響台灣 降雨「由南往北」逐漸擴散

非官方氣象通知粉絲團「天氣即時預報」說，西南氣流已經開始影響台灣的天氣，今天得雨勢將由南往北，逐漸落下。（圖擷取自天氣即時預報）

2017-06-01 10:01

〔即時新聞／綜合報導〕西南氣流，逐漸開始！

「天氣即時預報」在臉書上表示，西南氣流已經逐漸開始發揮影響，西南氣流就像是「潮水」，啟動之後會開始「推送水氣」，而且是「由南往北」，所以雨勢一定是從南部開始，再來往中部，最後是北部，因此「有些地方一定還沒開始下雨、或正在下雨了」。

「天氣即時預報」說，南部地區是西南氣流「首要影響」的地方，目前已經開始一陣陣大雨，從沿海開始往內陸擴展，愈晚雨勢只會愈大、愈持續；中部、澎湖目前還是空檔，但是預計約中午到下午起，因西南風更強，水氣就會推送上去，會轉陣雨，愈晚雨勢愈明顯；北部地區今天先注意午後大雷雨，晚上等西南風再將水氣送到更北邊，也會轉陣雨；東部受影響較小，天氣同北部，愈晚注意雨勢增多；金馬因無高山攔截水氣，要等到半夜後鋒面南下，才有明顯降雨。

「天氣即時預報」提醒週五後的天氣，屆時是梅雨鋒面南下，水氣將更多，尤其是週五，降雨最多，全台全天特別注意大雨、豪雨；週末假日到下週一受到鋒面持續影響，全台整天會有斷斷續續陣雨；下週二鋒面逐漸離開，但各地仍有些微陣雨，已不多；下週三起天氣轉好，恢復炎熱好天氣。