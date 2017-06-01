星際大戰熱氣球6/17亮相 鄭文燦扮尤達宣傳

為了宣傳以星際大戰為主題的熱氣球嘉年華，桃園市長鄭文燦今天扮成尤達大師宣傳。（記者陳昀攝）

2017-06-01 09:12

［記者陳昀／桃園報導］桃園石門水庫熱氣球嘉年華，6月17至25日將在石門水庫南苑生態公園登場，今年市府擴大規模，活動延長為9天，去年秒殺的熱氣球升空體驗，也新增到1800個名額，桃園市長鄭文燦今天在暖場記者會上扮成尤達大師，宣傳今年的主題「星際大戰」，開幕當天，黑武士及尤達大師的造型熱氣球，將首度在台灣天空合體。

鄭文燦指出，市府6月17日開幕當天將舉辦星際日活動，只要扮成星際大戰角色出席，就能抽「熱氣球自由飛雙人票券」，在活動期間於石門水庫拍攝星戰coser、星戰熱氣球或星戰配件之照片，上傳到「愛ㄑ桃」臉書粉絲團，也有機會參加抽獎。

除了熱氣球升空體驗外，鄭文燦說，還有走進熱氣球球體內的「walk in探索之旅」、大地遊戲，假日也推出PLAY BALL氣墊區、集章活動、露天音樂會等限定活動，另外憑在地活魚店家、水庫遊艇及活動現場攤區消費500元以上之收據，即可體驗草地悠波球或泡泡足球活動。

桃園市觀光旅遊局長楊勝評指出，黑武士造型熱氣球高26公尺，寬21公尺、尤達大師造型熱氣球高19公尺，寬28公尺，都造型逼真，是今年必看亮點，這也是北台灣首度引進造型球展演。

另外，鄭文燦表示，市府將陸續完成石門水庫周邊建設，南苑、北苑都會變成露營區，石門水庫周邊也完成6個自行車租賃站，另外溪州轉運中心、龍潭佳安文創街等也會陸續展開工程，讓大家看到石門水庫不同風華。

楊勝評表示，經過專業團隊評估，每天清晨（上午5點30分）與傍晚（下午4點30分），是最適合搭乘熱氣球升空的時段，民眾可事先於活動官網預約報名，每梯次限額100名（6月12日上午10點30分起開放6月17至20日上、下午場預約報名，6月19日上午10點30分起開放6月21至25日上、下午場預約報名），每人收費500元，憑市民卡或桃園市民可另享8折優惠。

他說，由於石門水庫園區內停車位置有限，建議民眾於高線收費站外的民治路、民有路路邊停車，再轉搭接駁車免費進入園區，詳情可上石門水庫熱氣球嘉年華活動官網，或「愛ㄑ桃」查詢。