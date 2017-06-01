不堪長年虧損經營 「女書店」驚傳7月結束營業

長期關注性別議題的「女書店」貼文指出，由於書店不堪長年虧損經營，「女書店」將在7月1日起結束門市營運。（圖擷取自「女書店」臉書）

2017-06-01 09:29

〔即時新聞／綜合報導〕位於台北市新生南路的「女書店」驚傳將結束營業，長期關注性別議題的「女書店」於今晨在臉書貼文指出，由於書店不堪長年虧損經營，「女書店」將在7月1日起結束門市營運，許多讀者聽聞消息後紛紛留言感到不捨。

「女書店」今天凌晨在臉書貼文寫到「走過二十三個年頭，感謝所有曾經陪伴我們的每一位朋友。您們的支持與愛護，是女書店得以支撐到現在的動力。尤其感謝近日來自各方的關懷與具體支援，備感溫暖。可是，仍不敵長年積累的虧損與艱困經營的現實。雖萬分不捨，我們仍須做出這個困難的決定，女書店在七月一日起結束門市營運」

貼文還說到「女書店是華文世界第一家女性主義書店，長期關注性別議題，在1994年是第一家將同志書籍設專櫃的書店，台灣於2017年5月24日同婚釋憲案結果，宣示社會正漸漸走向開放平等，女書店與性別運動團體共同見證這歷史性的一刻」、「未來女書仍會繼續出版業務，持續地耕耘女性主義花圃，為性別平等出版品盡綿薄之力，期待有一天女書店能以新的姿態與大家再次見面！」

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