各地悶熱有雨 17縣市陸上強風特報

中央氣象局指出，今天（6月1日）各地白天悶熱，高溫均達30度以上。全台都有短暫陣雨或雷雨發生的機率。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-06-01 06:39

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（6月1日）全台都有短暫陣雨或雷雨發生的機率，中南部地區雨勢明顯。溫度方面，各地白天悶熱，高溫均達30度以上。此外氣象局於各地（除台北市、宜蘭縣、南投縣、花蓮縣、嘉義市）發布陸上強風特報。

氣象局表示，受到西南氣流影響，全台各地都有短暫陣雨或雷雨發生的機率，位於迎風面的中南部地區，雨勢可能更為明顯，累積雨量有達大雨或豪雨規模的可能。溫度方面，各地高溫都可以來到30度以上，北部地區甚至可達34度，台東地區因受背風沉降，有發生焚風的機會，高溫也上看34度。

氣象局預估，週五、週六（2日、3日）受滯留鋒面及西南氣流影響，雨勢最為劇烈，各地都可能有豪雨等級以上的累積雨量，特別是山區預計雨量最為集中。週日、下週一（4日、5日）鋒面略南移，但仍持續滯留於在台灣附近上空，天氣仍不穩定，各地仍有大雨或豪雨發生的機率。

國際都市氣象：

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空氣品質方面，今天北部及馬祖地區為普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。其他地區為良好等級。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 31 ~ 39 29 ~ 36 29 ~ 34 27 ~ 33

今日天氣預報。（取自氣象局網站）

今天各地紫外線多為高量至過量級。（取自氣象局網站）