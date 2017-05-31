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開第一槍！ 大潤發7/1起停售購物用塑膠袋

2017-05-31  23:48

〔記者楊綿傑／台北報導〕未來到大潤發要自備購物袋了！環保署擴大限塑政策，去年揭示從2018年起新增7大類商家不得免費提供塑膠袋，在管制對象中的大潤發賣場也宣布，提早至今年7月1日起即停售塑膠袋，為響應環保署推動減塑目標開了第一槍，環署也表示樂觀其成。

環保署91年推動購物用塑膠袋減量政策，從公部門、私立學校、百貨公司業及購物中心、量販店業、超級市場業、連鎖便利商店業、連鎖速食店等7大類管制對象（約2萬家）不得再免費提供購物用塑膠袋給消費者。去年10月環保署再宣布增加7大類管制對象（約8萬家），包括藥粧店美粧店及藥局、醫療器材行、3C商品零售店、書店及文具店、飲料店、麵包店都將納管，亦鼓勵專用垃圾袋與購物用塑膠袋兩袋合一。

國內量販業者之一的大潤發則是提早宣布，自今日起不再進貨購物用塑膠袋，並於今年7月1日全台22家門市同步開始響應停售購物用塑膠袋的的政策，往後民眾購物只能自備環保袋、徒手帶走商品，或是重複使用盛裝器具，不能再付費取得一次用的購物用塑膠袋。如果忘記攜帶環保袋，賣場內仍可購得環保袋。

對於大潤發提早半年響應此政策，環保署表示肯定企業能率先宣布停售購物用塑膠袋，以實際行動支持環保政策，同時呼籲更多企業響應塑膠袋減量政策，也建議民眾減少使用一次用的塑膠袋。

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  • 提早響應限塑政策，大潤發今年7月1日起，停售購物用塑膠袋，環保署表示肯定。示意圖。（記者楊綿傑攝）

    提早響應限塑政策，大潤發今年7月1日起，停售購物用塑膠袋，環保署表示肯定。示意圖。（記者楊綿傑攝）

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