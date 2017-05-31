手工女裝每季要想120套新款式 是她到港日「抄來的」

「爾旗」的車縫結實耐久，反而不受年輕消費者喜愛。（記者翁聿煌攝）

2017-05-31 23:54

〔記者翁聿煌／新北報導〕國內手工女裝品牌「爾旗」，在民國70年代的全盛時期，春秋兩季至少各要推出120種款式的新裝，但當時國內缺乏服裝設計人才，「爾旗」的資深員工謝昉秀說，當時老闆就帶著她每季到日本，每天站在東京的時裝店前仔細端詳下季新裝款式和質料，「然後晚上回飯店時憑記憶畫出草圖，帶回台灣打版製作上市」，拚出台灣的時裝經濟。

「以前工作是為了薪水，現在上班是為了感情」，手工女裝已經走到黃昏，店內的老員工也都心知肚明，但是都戀棧著想和公司一起走到最後，謝昉秀十六歲從中部來台北上班，在「爾旗」一待就是40年，因為學習能力強、手腳俐落，老闆去日本採購新裝和掌握「時尚趨勢」時，就會把她帶在身邊，她不用拍照，每次可記下上百套的新裝款式，回國時採購的新衣當成高價舶來品銷售，再用自己畫的草圖開發新式樣、打樣交給協力工廠生產，下一季就可以和日本最新時尚同步。

有趣的是，在百貨公司專櫃賣得好的款式，就會有松山五分埔的業者來抄襲，沒多久同款式同質料的女裝就在夜市流行，令她覺得又好氣又好笑。

謝昉秀說，早年「爾旗」的女裝都是賣給年輕女性穿著上班的，所以款式都較保守、不花俏，所以她都挑選不會太暴露的式樣，後來時裝雜誌開始流行，在台灣就能跟上腳步，她也不用如此辛苦常到日本去畫圖。

在爾旗工作26年的錢寶對阿姨說，公司風光的時候，老闆除了發獎金，還會打金戒指送給女員工，老闆與員工共同打拚的甘苦歲月仍令她們津津樂道，雖然「爾旗」終究有曲終人散時，但美好時光永難忘懷。