2G業務6/30終止 NCC督導業者保障消費者權益

2017-05-31 23:15

〔記者陳炳宏／台北報導〕台灣行動電話（2G）業務即將於6月30日終止，國家通訊傳播委會（NCC）今日審議中華電信、台灣大哥大與遠傳電信的行動電話業務終止計畫書，決議准予備查，同時要求業者依其所報用戶權益保障方案應切實辦理，並責成3家公司應通知所有用戶業務屆期終止事宜，NCC強調，期使此次2G業務終止達成「零衝擊、無爭議」之政策目標。

NCC指出，為因應2G業務終止日前後可能產生之民眾申訴案件，NCC已與2G電信業者協同成立「行動電話業務終止應變小組」，專門處理客訴，屆時用戶可撥打免付費專線0800-080-223諮詢。

截至5月19日，2G用戶尚餘19萬1196門，多數用戶已選擇搭配平順移轉方案移轉至4G服務，或選擇退租2G門號，NCC也再次呼籲尚未移轉用戶，儘速配合電信業者相關通知及優惠方案移轉至行動寬頻業務，以免影響自身通訊權益。

NCC強調，在距2G業務終止剩餘一個月的時間，NCC除將加強督導電信業者落實相關消費者權益保障措施外，也精準針對不同態樣用戶提出各項策進措施；其中13萬9494門一般消費者用戶，NCC請各業者持續透過掛號信寄發、門市提醒、系統專人電話外撥、語音宣告、行動簡訊發送及親訪客戶等管道持續溝通，倘用戶進線詢問時，亦請各業者客服人員須提供相關專業，以利民眾知悉2G業務終止訊息及消費者權益維護措施。

另外，目前2G車機用戶尚餘2萬7022門，其中2萬4158門係使用裕隆日產TOBE車機用戶，NCC指出，中華電信已與裕隆日產就用戶權益保障議題進行溝通，NCC要求電信業者除善盡告知責任外，對於2G屆期終止影響2G車機用戶通訊權益，須有配套措施，保障其權益。

針對政府機關、公用事業持有3G門號卻使用2G終端設備推動相關服務之用戶（約有3萬8729門號），特別是包括台電、台灣自來水等攸關重要民生服務之單位，NCC也呼籲各機關應儘速辦理轉移，避免產生負面影響，影響政府施政及民眾權益。