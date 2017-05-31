「大丁」神父走了 留下3兄弟在部落珍貴合影...

2017-05-31 23:16

〔記者廖雪茹／新竹報導〕神父丁松筠逝世，他的弟弟丁松青在新竹縣五峰鄉清泉天主堂服務42年，部落人今天得知噩耗，都感到十分震驚與不捨。

清泉天主堂傳教員葉靜娟（泰雅族名哈娜）表示，「小丁」神父丁松青每週下山採買一次，因神父不用行動電話，今天下午採買返回部落，才得知哥哥逝世，隨即由她的先生雅威開車送他上台北；由於神父兩兄弟對生死開得很淡，哥哥回到天父的懷抱，「小丁」神父當下的反應是感到辛慰。

葉靜娟說，「大丁」神父每隔1、2年會到部落探視弟弟，部落人都稱呼他「大丁」神父；「大丁」神父給人的印象，除和「小丁」神父一樣親切有禮，而且十分幽默，他總是一再地對部落人致謝，感謝大家照顧弟弟，這麼愛護弟弟。近來「大丁」神父因心臟方面疾病住院，「小丁」神父曾北上探視。

前年，丁神父的小弟和弟妹自美國來台，雅威為3兄弟在部落留下珍貴的合影，今天照片貼在臉書上，部落人多感到驚訝與不捨，紛紛留言：「願主保佑丁神父在神的懷裡安息，做個快樂的神父」、「他的精神在世上是永活於教堂及教友心裡」。

達悟族的雅威十分敬愛兩位丁神父，20多年來，他也是「小丁」神父從事彩色鑲嵌玻璃的好夥伴，在「小丁」神父設計和構圖之後，由他切割玻璃和焊接。

「大丁」神父拍攝拍台灣紀錄片、教授美語，「小丁」丁松青42年來則是在新竹五峰鄉服務，創建全縣第一所山地托兒所，還義賣畫作協助五峰桃山部落籌建青年文化中心，貢獻獲各界肯定，內政部前年頒發梅花卡給他，今年2月許可他以殊勳歸化，取得我國國籍。