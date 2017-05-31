人行道植草皮 雨季攪和成爛泥、機車打滑滿塵土

甚至連道路都被草皮隔開，地上滿是泥痕。（記者陳彥廷攝）

2017-05-31 23:08

〔記者陳彥廷／屏東報導〕人本計畫設計人行步道惹議又1樁，屏東縣佳冬鄉文化路正鋪設人行步道，近日將驗收，但連日下雨卻下出原形，原來路旁民居、商家要通行，竟只能經過人行步道上的草皮進出，但下雨泥濘，草和土被汽機車輾翻攪和，除浪費鋪設經費、時間，更造成機車打滑，車輪沾滿土泥返家得「照三餐掃」，民眾直批「設計不良！」

佳冬鄉公所發包於鄉內鬧區最寬敞的文化路西向側打造長約1公里的人行步道，無建築物路段以行道樹分隔，但建物汽機車動線疑設計廠商未妥善規畫，以植草皮施工，甚至還有道路也被草皮隔開，上週連日雨勢，車輛輾壓過攪和就像「犛田」，路上塵土處處，又以重車出入、洽公頻繁的台電營業所前最嚴重。

「至少已重鋪1次！」1位居民指出，出入口雖未設行道樹阻路，但草皮現在只要車進入車庫就得清掃非常麻煩，更有安全顧慮，年輕人騎車就會打滑，更別說反應不夠快的老人家；附近車輛頻進出的車廠，則是自掏腰包購置大型橡膠墊蓋上，有部分則不知是廠商還是居民則將草皮改為石磚，也不願行駛有危險性的草皮。

佳冬鄉公所表示，已接獲部分民眾陳情，經評估草皮部分確實不符需求，已要求廠商減價收受該類草皮，至於驗收後，會再鋪上現有步道磚或水泥、柏油等便利進出，也請民眾現階段牽機車出入小心通行。