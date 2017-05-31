這位灣生很愛台 跨越2千公里的祝福畫下休止符

安藤手繪賀年信。（記者楊金城攝）

2017-05-31 22:49

〔記者楊金城／台南報導〕在台灣出生的日本人安藤邦夫，10年前和北門區鹽鄉民宿業者洪有志一家人成為忘年之交，這位「灣生」每年都會手繪當年生肖圖畫的賀年信件寄給洪有志表達祝福，也多次來台旅遊，安藤上月來台，本想6月初再來北門，但在5月14日病逝日本家中，享壽86歲，讓洪有志一家人難過不已。

洪有志、王淑梅夫婦今天不捨的說，安藤愛台灣，甚至自認是「台灣人」，夫婦倆每年都收到來自2千公里外的安藤賀年信祝福，令一家人感動，本想收藏集滿安藤手繪的「十二生肖」一整套賀年信，這個願望已無法達成。

安藤的父親在日治時代是派駐北門的警察，安藤在北門出生，童年在北門度過，直到10多歲才因日本戰敗被送回日本，他在民國97年，因1張北門分駐所的老照片，和洪有志的父親洪永華、媽媽王玉梅一家人結緣相識。

此後，每年安藤都會寄來賀年信，信上有安藤手繪的當年生肖賀年圖案的問候信，安藤邦夫和妻子安藤葉子也幾乎每年必到台南、北門旅遊。

而洪有志再忙，也會放下民宿工作，陪著安藤夫婦四處走走，也曾到日本探望安藤，雙方感情就像家人般親近。

洪有志說，近些年安藤邦夫因腳疾，每次都感嘆說：「這可能是有生之年最後一次來台灣了」，但安藤夫婦還是排除萬難來台，對安藤的離去留下無限的懷念。