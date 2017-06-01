連假爆車潮！ 恆春觀光鐵道納前瞻 地方促加速動工

2017-06-01 00:00

〔記者陳彥廷／屏東報導〕今年端午節連假，屏東台一線枋山、枋寮路段，西返強碰北返車潮，匯集避無可避、導無可導的爆量車潮，29日晚間一路堵到深夜12點才見消退，立委莊瑞雄指出，道路逢連假爆車潮，不管南來北往都堵，除要求交通部加速興建恆春觀光鐵道腳步，更應打「鐵」趁熱推廣大眾運輸方式的旅遊。

端午連假花蓮主要路廊蘇花公路遇上坍方路斷，疏導道路之一就是南迴公路，破2萬車輛經南迴湧進屏東枋山鄉楓港村，與恆春半島車輛北返匯流，但楓港到枋寮間近20公里，僅台一線雙線道可通行，5月29日當天枋寮五叉路口，光往北車輛就高達4萬輛，往南還有2萬6千餘輛，回堵引來抱怨，還有部分用路人從花蓮一路塞到屏東，幾近崩潰。

「晚上調撥車道非常危險！」據警方統計，近年北返車潮高峰為在收假日前1天，但5月29日當天除南下車潮未明顯消減，讓在晚上人工放置交通錐調撥車道都是很大威脅，今年又碰上蘇花路斷，是雪上加霜，員警也只能在紅綠燈旁挑著燈夜戰。

立委莊瑞雄指出，連假大量車輛進入枋寮以南，連假堵塞已成家常便飯，民眾習慣自駕出遊，而現有前瞻基礎建設中，目前恆春觀光鐵道是確定的疏導方案，他說，除恆春觀光鐵道加速興建外，交通部更要配合恆春觀光鐵道興建，發揮鐵道大眾運輸觀光綜效，除減少移動車輛的排廢，更要打造特色刺激沿線站點觀光，由鐵道帶來人潮，打造新一代結合大眾運輸的旅遊型態。

居民日前也曾連署要行政院改建快速道路或國道進入恆春半島，還有人說，也可採離岸道路增加車輛路廊。

莊瑞雄說，至於現有鐵路部分，應該優化台北到潮州的普悠瑪號航程，林邊以南則是達加轉泊車班，甚至結合未來的東港觀光鐵道進一步打造海岸線觀光。

恆春觀光鐵道預計民國110年動工、114年通車，但地方仍認為太慢，鐵工局表示，全案已獲國發會同意，目前仍於行政院待核定，核定後就會開始綜合規劃、環評及細部設計，交通部也特別交辦觀光局配合盤點沿線的觀光資源，預設的站點會打造成站站有特色，就是要發展大眾運輸觀光。