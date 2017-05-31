自閉生每天練琴4小時 登百岳、騎單車獲總統教育獎

2017-05-31 22:54

［記者黃淑莉／雲林報導］今年總統教育獎得主名單出爐，雲林樟湖生態中小學賴翔緯獲獎，翔緯2歲9個月大時被診斷為中度自閉症、智能障礙、注意力不集中及過動，現在國中2年級，多次鋼琴比賽表現優異，校長陳清圳形容他是一隻翱翔在天際的折翅老鷹。

賴翔緯媽媽指出，翔緯小時候不說話、眼神不曾與人交流、沒有學習動機，確診是自閉症後，她與先生實在無法接受，帶他四處治療，大量閱讀自閉症相關書籍，甚至邀請鄰居小孩到家裡玩，增加翔緯與人互動。

音樂治療課程後，翔緯開始學鋼琴，開啟他音樂之路，他從不看譜，把學過的曲子背在腦裡，小學3年級即參加音樂比賽，也喜歡上台表演，獲獎無數，去年獲全國心智障礙者才藝大賽音樂表演青少年個人組第3名、今年獲希朵夫音樂大賽雲嘉地區國中組古典鋼琴第1名及小提琴第2名。

古坑華南國小畢業後就讀樟湖生態中小學，翔緯對於學校攀登百岳、單車壯遊等特色課程共不缺席，跟著同學一起完成挑戰，學校也讓他很很多表演機會，例如耶誕晚會鋼琴獨奏、達人秀小提琴演奏等。

陳清圳說，翔緯在音樂表現很多人以為他是天才，其實那是他不服輸、忍著淚水每天練習3、4小時得來的成果，雖然老天給他一條彎曲的山路，但翔緯仍勇敢、努力走出自己的路。