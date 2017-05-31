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蘇花112.6K搶通放行2小時 1475輛車通過

蘇花公路112.6公里災害路段，下午搶通放行2小時，有1475輛車通過。（記者江志雄翻攝）

2017-05-31  22:19

［記者江志雄／宜蘭報導］蘇花公路112.6公里坍方災害路段，今天下午4點搶通，單線雙向放行2小時，有1475輛車通過，明天起3天，每天上午6點到8點、中午12點到1點、下午4點到6點等3個時段開放通行。

蘇花112.6公里發生坍方落石後，5月28日晚間7點起，封閉蘇澳到東澳路段，災害地點上邊坡坍方高度185公尺，上方坍塌面積大，石頭從高處邊坡掉落路面，可彈跳1公尺到3公尺高，搶修過程險象環生。

蘇花山區歷經連日大雨侵襲終於放晴，112.6公里落石頻率降低，公路總局動員大批工作人員進駐災區，採用貨櫃工法搶修，吊來20個貨櫃作為簡易型擋土牆，清除路面石塊，防護長度60公尺。

今天午後，蘇花東澳端等侯北上的車輛大排長龍，警方估計至少綿延4公里，下午4點一到，駕駛人陸續啟動車輛前進，駛抵災區路段時，在現場人員指揮下，放慢車速緩緩通過，晚間6點再度封路。

公路總局第四區養護工程處表示，明天開始連續3天，蘇花災害路段每天排定3個通行時段，6月4日將視搶修情況作調整，至少還要3個月交管，中長期復建工程，擬採型框植生工法施作，如果天候許可，需要5個月工期。

蘇澳警分局提醒駕駛人遵守交通規則，不要為了搶快而超車、爭道、駛入對向車道，警方會派員加強取締違規行為。

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  • 工程人員（右）監控上邊坡狀況，確保行車安全。（記者江志雄翻攝）

    工程人員（右）監控上邊坡狀況，確保行車安全。（記者江志雄翻攝）

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