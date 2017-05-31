推廣傳播教育近半世紀 電視人感謝丁松筠

2017-05-31 22:27

〔記者吳柏緯／台北報導〕丁松筠神父來台50年，對台灣的傳播人才培育、傳播教育與英文教育上貢獻良多。

華視前副總經理朱立熙回憶，當時丁松筠神父帶領光啟社的團隊，致力於推廣傳播教育，並製播了許多勵志性、正向的電視節目，長達近半世紀，對台灣的傳播教育功不可沒；此外，丁松筠神父利用光啟社的資源推廣英語教學，大幅降低一般民眾接受英文教育的門檻，也因此讓不少人對於英文產生興趣。

由光啟社一手培訓的資深導播龐宜安則提到，丁松筠神父並不會給人強烈的距離感，即便是第一次見面，都像是朋友一樣一見如故。她指出，丁松筠神父充滿智慧與包容，常常能提出許多精闢的建議，她過去在電視圈工作時，若有不順心或難以克服的困難，都會找丁松筠神父聊聊，問題時常能迎刃而解。因此當聽到丁松筠神父過世的消息，感到非常遺憾。

丁松筠神父投身英語教學，最為人熟知的就是以「Uncle Jerry」（傑瑞叔叔）與長頸鹿美語合作的英語教學節目，成為許多人兒時的英文啟蒙。光啟社社長莊麗紅透漏，當年丁松筠主持英文教學節目時，時常需要和小朋友唱唱跳跳，為了增加體力、保持活潑動感，因此丁松筠時常利用時間運動、健身。

丁松筠神父過去帶領光啟社團隊，拍攝了湯若望、朗世寧在內多位神父的紀錄片。也曾製作泰北難民議題紀錄片「殺戮戰場的邊緣」，陸續獲得金馬獎最佳記錄片與亞太影展「最佳短片」的肯定；報導中國教會概況的記錄片「勁草」，也獲得金帶獎，展現其影視才華。