明起梅雨鋒面影響一週 迎風面慎防豪大雨

明天受西南氣流影響，中南部地區可能降下短暫陣雨或雷雨，累積雨量有可能達大雨或豪雨的規模。（資料照，記者黃志源攝）

2017-05-31 21:51

〔即時新聞／綜合報導〕明天（6/1）開始受西南氣流影響，中南部地區可能降下雨勢明顯的短暫陣雨或雷雨，累積雨量有可能達大雨或豪雨規模。未來一週都有明顯降雨，前往山區或溪邊活動應特別小心。明天白天全台高溫多在30至32，位於背風地區的台北、桃園和台東上看34度，其中台東有焚風發生的機率，應多補充水分。

根據《中央氣象局》預報，明天開始在西南氣流的影響下，全台都有降短暫陣雨或雷雨的可能，尤其是迎風面的中南部雨勢將較為明顯，累積雨量有可能達大雨或豪雨規模，應多留意最新的天氣警特報。

《天氣風險公司》表示，明天深夜開始，鋒面南下加上西南季風帶來豐沛的水氣，是典型梅雨的態勢，有機會發生劇烈的雨勢，尤其是山區要提防連續幾日的豪大雨。鋒面滯留台灣上空的情況，可能延續到下週二。提醒應多留意最新的天氣預報。

中央氣象局指出，明天北部多雲短暫陣雨或雷雨，降雨機率30%；中南部多雲時陰陣雨或雷雨，其中台南以及屏東陰時多雲陣雨或雷雨，降雨機率70％；東部陰時多雲陣雨或雷雨，降雨機率30％；外島地區陰短陣雨或雷雨，降雨機率為30%，馬祖為90%。

溫度方面，明天全台空氣暖濕，沒下雨的時候體感悶熱，全台高溫多在30至32。其中，位於背風沉降區的台北、桃園和台東，高溫上看34度，台東有焚風發生的可能，須多補充水分。

紫外線指數的方面，明天北部、宜蘭、台東、屏東與金門為過量級，其他地區為高量級，應注意防曬。

空氣品質方面，明天北部和馬祖空氣品質指標為普通，其他各地皆為良好。

另外氣象局也發布了海上強風特報，提醒明日在北部海面、東南部海面、台灣海峽北部、巴士海峽作業的船隻留意。

明天全台空氣暖濕，沒下雨的時候體感悶熱，高溫多在30至32。（圖擷取自中央氣象局）

北部、宜蘭、台東、屏東與金門紫外線指數為過量級，其他地區為高量級。（圖擷取自中央氣象局）