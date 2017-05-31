竹東6/1起加強勸導商家 負責店門前環境清潔

2017-05-31 20:56

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣竹東鎮公所表示，為了維護鎮容觀瞻，6月1日起將不定時派員巡查，請商家配合維護店門口的環境，希望透過強力勸導，鼓勵民眾養成隨手做環保的習慣，共同來營造清淨家園。

竹東鎮公所清潔隊長彭朋喜表示，鎮內部分店家的生意很好，但店門口、騎樓、路邊等空間，總是看到滿地的菸蒂、飲料瓶罐等垃圾，影響鎮容觀瞻；由於店家並未在店外提供垃圾桶，少數民眾又缺乏公德心，造成環境始終難以改善。

彭朋喜說，根據《廢棄物清理法》相關規定，土地或建築物以及與其相連接的騎樓或人行道的一般廢棄物，由該土地或建築物所有人、管理人或使用人清除；即使在巷弄，也要負責兩公尺內的道路清潔。

彭朋喜表示，鎮公所近日已廣發宣傳單給每個家戶，請各商家配合負責維護店門口的環境，清潔隊自6月1日起，也會不定時派員巡邏市區請老闆配合，加強勸導，希望大家養成隨手做環保的習慣；若有商家屢勸不聽，情節嚴重者，7月1日起將依法告發，可處1200元到6000元罰锾。

竹東鎮公所基於顧及鎮民健康，為環保盡一分心力，去年3月起，率先要求鎮內的餐飲業及便利商店約300家業者，禁用一次性餐具，今年2月進一步擴展到家戶，拒收家戶保利龍杯、免洗筷、塑膠碗及湯匙等垃圾；經強力輔導，許多鎮民養成隨身攜帶環保碗筷的習慣，但少數店家仍提供外帶一次性餐具。