| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
疑開瓦斯自盡 公寓燃大火1男嚴重灼傷送醫 大福彩、今彩539 開獎囉！ PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
 首頁 > 生活

竹東6/1起加強勸導商家 負責店門前環境清潔

2017-05-31  20:56

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣竹東鎮公所表示，為了維護鎮容觀瞻，6月1日起將不定時派員巡查，請商家配合維護店門口的環境，希望透過強力勸導，鼓勵民眾養成隨手做環保的習慣，共同來營造清淨家園。

竹東鎮公所清潔隊長彭朋喜表示，鎮內部分店家的生意很好，但店門口、騎樓、路邊等空間，總是看到滿地的菸蒂、飲料瓶罐等垃圾，影響鎮容觀瞻；由於店家並未在店外提供垃圾桶，少數民眾又缺乏公德心，造成環境始終難以改善。

彭朋喜說，根據《廢棄物清理法》相關規定，土地或建築物以及與其相連接的騎樓或人行道的一般廢棄物，由該土地或建築物所有人、管理人或使用人清除；即使在巷弄，也要負責兩公尺內的道路清潔。

彭朋喜表示，鎮公所近日已廣發宣傳單給每個家戶，請各商家配合負責維護店門口的環境，清潔隊自6月1日起，也會不定時派員巡邏市區請老闆配合，加強勸導，希望大家養成隨手做環保的習慣；若有商家屢勸不聽，情節嚴重者，7月1日起將依法告發，可處1200元到6000元罰锾。

竹東鎮公所基於顧及鎮民健康，為環保盡一分心力，去年3月起，率先要求鎮內的餐飲業及便利商店約300家業者，禁用一次性餐具，今年2月進一步擴展到家戶，拒收家戶保利龍杯、免洗筷、塑膠碗及湯匙等垃圾；經強力輔導，許多鎮民養成隨身攜帶環保碗筷的習慣，但少數店家仍提供外帶一次性餐具。

廣告
  • 新竹縣竹東鎮公所表示，為了維護鎮容觀瞻，將請商家配合維護店門口的環境，希望透過強力勸導，共同來營造清淨家園。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣竹東鎮公所表示，為了維護鎮容觀瞻，將請商家配合維護店門口的環境，希望透過強力勸導，共同來營造清淨家園。（記者廖雪茹攝）

  • 新竹縣竹東鎮公所表示，為了維護鎮容觀瞻，將請商家配合維護店門口的環境，希望透過強力勸導，共同來營造清淨家園。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣竹東鎮公所表示，為了維護鎮容觀瞻，將請商家配合維護店門口的環境，希望透過強力勸導，共同來營造清淨家園。（記者廖雪茹攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 垃圾 環保 竹東
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧古早味肉排
✧桂花米香冰淇淋✧
好清爽✧日式炸豆腐
洋蔥不能放冰箱？
轉寄

標題：竹東6/1起加強勸導商家 負責店門前環境清潔


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月31日‧星期三‧丁酉年五月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.