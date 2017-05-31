有效降低交通衝突 竹北沿河街將維持西向單行道

新竹縣政府評估竹北市沿河街改為西向單行道試行期間，確可避免交通衝突，也大幅降低交通事故發生率，決議仍維持目前單行道的方式。（記者廖雪茹攝）

2017-05-31 21:22

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市沿河街自元月16日起改為西向單行道，縣府評估試行期間，確實可避免交通衝突，也大幅降低交通事故發生率，並提升行車效率，因此決議仍維持目前單行道的方式。

竹北市30公尺寬的外環道路-環北路元月10日通車，可延伸串聯縣政二路、光明六路及台1線；但通車之初，由於民眾對於複雜動線不習慣，導致沿河街、環北路口壅塞，更經常出現汽、機車逆向行駛的情形，造成險象環生。縣府邀集相關單位會勘後，決議將長約1公里的沿河街改為西向單行道。

試行期間，縣府委託中華大學評估分析，結果沿河街與泰和路口的潛在衝突及誤入車道情形減少，肇事件數降低；東西向車流分流，有助於行車效率提升；同時，也提高沿河街、環北路、中華路等道路服務水準，突顯環北路做為主要聯外道路的角色。

但學者及道安會報委員也建議，為維護沿河街住戶安全，及其他用路人明確的行車指示，後續可再加強交通標誌與標線的設置，研議在彎道前劃設槽化線縮減車道，或改為一車道一機車優先道的可行性。

另外，也將建請竹北市公所及里長協助，協調沿河街到環北路的私人便道，可否供居民通行。