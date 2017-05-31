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同性伴侶戶籍記事欄登記 南市美意遭中央打壓

2017-05-31  22:09

〔記者洪瑞琴／台南報導〕目前全國有11縣市開放戶政所註記同性伴侶，只限所內登記，不過，南市原本要開放戶口名薄「記事欄」也可註記同性伴侶，這項美意卻遭中央「打壓」，內政部戶政系統並未開放註記，同志團體建請中央未完成修法前，允許地方縣市可在戶政系統的「記事欄」登錄。

台南市政府早於去年1月率先宣布，受理同性伴侶申請發給伴侶關係註記證明，亦可依其請求在戶籍謄本其他記事欄記載「伴侶關係」，可是至今中央未放行。

已與另一半同組家庭的陳帆表示，去年她與另位伴侶前往戶政所申請註記之外，由於同性婚姻未立法前，無法在配偶欄登記，因此心想搭上市府措施，請求在戶口名薄「記事欄」註記同性伴侶，未料戶政人員告知，中央戶政系統「封鎖」記事欄登記同性伴侶，地方戶政系統無法登錄，讓她深覺市府美意遭中央「封殺打壓」。

台南新芽協會秘書長楊智達表示，由於南市宣示開放在戶口名薄「記事欄」註記政策是在前馬政府時代，如今大法官會議既已宣告現行民法違憲，行政院也確定將提出同婚法案，並成立專案小組討論修民法或立專法，但同性婚姻入法保障，至少也要1、2年時間，蔡政府充份尊重同性婚姻，在未完成立法前，應開放地方戶政系統登錄記事欄，雖然尚不具法律效力，但也是一種宣示決心。

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  • 挺同團體爭取同性婚姻平等平權。圖為去年12月底彩虹遊行活動。（記者洪瑞琴攝）

    挺同團體爭取同性婚姻平等平權。圖為去年12月底彩虹遊行活動。（記者洪瑞琴攝）

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