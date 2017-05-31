| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
西南氣流影響 17縣市發布陸上強風特報 PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
 首頁 > 生活

3年前拜票允諾種樹 新埔鎮長林保祿近日兌現

2017-05-31  21:33

［記者黃美珠／新埔報導］3年前的承諾，新埔鎮長林保祿近日兌現！當年他競選本屆鎮長時允諾要廣植大樹，獲得該鎮清水里元聖宮管委會羅姓管理人認同，適巧該廟後山大樹林立亟需疏伐，所以廟方贈樹31棵給他，要求林保祿當選後兌現承諾護樹。經過2年斷根處理後，今天這批樹正式移植到新的公所大樓周邊取代鐵皮圍籬，打造新行政區綠意。

林保祿以愛種樹聞名。他當縣議員時，在枋寮燒炭窩溪2岸種下1000多棵苦楝，打造長達8公里的浪漫單車道。上任鎮長後剛好國內颳起黃花風鈴木熱，他也在霄裡溪畔廣為栽種，並在開發中的日本公園努力種櫻花。

他說，民國103年10月，他為了參選本屆鎮長積極四處拜票，因此結識當時的元聖宮羅姓管理人，以致結下這段贈樹良緣。

他說，當時要不是元聖宮後山林蔭蔽天到必須疏伐一些良木，他也沒有機會獲得這31棵平均樹齡4、50歲的樟樹和茄苳，他很感謝該廟管委會給他支持和信任。

林保祿非常珍視這批大樹，在等待良機把它們從新埔北側山區改搬到南方的市區生活期間，他常常前去參拜、稟告。正式動工前也焚香祈禱。

今天新埔鎮公所新大樓造型發生爭議他不介意，但卻為了包商施工不慎，造成2棵大樹的樹皮受損而大動肝火，讓人看到他愛樹的執著。

相關影音

廣告
  • 新竹縣新埔鎮長林保祿當年參選本屆縣長時獲清水里廟方贈樹，近日兌現當初的承諾，把年約半百的老樹開始移植到新的鎮公所行政大樓周邊種植。（記者黃美珠攝）

    新竹縣新埔鎮長林保祿當年參選本屆縣長時獲清水里廟方贈樹，近日兌現當初的承諾，把年約半百的老樹開始移植到新的鎮公所行政大樓周邊種植。（記者黃美珠攝）

  • 新埔鎮公所新行政大樓旁，今起開始用大樹取代鐵皮圍籬。（記者黃美珠攝）

    新埔鎮公所新行政大樓旁，今起開始用大樹取代鐵皮圍籬。（記者黃美珠攝）

  • 3年前的種樹約定，新埔鎮長林保祿近日化為實際行動。（記者黃美珠攝）

    3年前的種樹約定，新埔鎮長林保祿近日化為實際行動。（記者黃美珠攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 新埔 林保祿 種樹
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧古早味肉排
✧桂花米香冰淇淋✧
好清爽✧日式炸豆腐
洋蔥不能放冰箱？
轉寄

標題：3年前拜票允諾種樹 新埔鎮長林保祿近日兌現


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月31日‧星期三‧丁酉年五月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.