3年前拜票允諾種樹 新埔鎮長林保祿近日兌現

2017-05-31 21:33

［記者黃美珠／新埔報導］3年前的承諾，新埔鎮長林保祿近日兌現！當年他競選本屆鎮長時允諾要廣植大樹，獲得該鎮清水里元聖宮管委會羅姓管理人認同，適巧該廟後山大樹林立亟需疏伐，所以廟方贈樹31棵給他，要求林保祿當選後兌現承諾護樹。經過2年斷根處理後，今天這批樹正式移植到新的公所大樓周邊取代鐵皮圍籬，打造新行政區綠意。

林保祿以愛種樹聞名。他當縣議員時，在枋寮燒炭窩溪2岸種下1000多棵苦楝，打造長達8公里的浪漫單車道。上任鎮長後剛好國內颳起黃花風鈴木熱，他也在霄裡溪畔廣為栽種，並在開發中的日本公園努力種櫻花。

他說，民國103年10月，他為了參選本屆鎮長積極四處拜票，因此結識當時的元聖宮羅姓管理人，以致結下這段贈樹良緣。

他說，當時要不是元聖宮後山林蔭蔽天到必須疏伐一些良木，他也沒有機會獲得這31棵平均樹齡4、50歲的樟樹和茄苳，他很感謝該廟管委會給他支持和信任。

林保祿非常珍視這批大樹，在等待良機把它們從新埔北側山區改搬到南方的市區生活期間，他常常前去參拜、稟告。正式動工前也焚香祈禱。

今天新埔鎮公所新大樓造型發生爭議他不介意，但卻為了包商施工不慎，造成2棵大樹的樹皮受損而大動肝火，讓人看到他愛樹的執著。

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