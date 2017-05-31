亞洲最長充氣滑水道 南投信義今年不玩了

南投信義滑水嘉年華去年推出號稱全亞洲最長戶外充氣滑水道，活動期間吸引不少遊客衝水體驗。（記者劉濱銓攝）

2017-05-31 19:36

〔記者劉濱銓／南投報導〕炎炎夏日就是要玩水，去年暑假引發轟動、號稱全亞洲最長700公尺的戶外充氣滑水道「信義滑水嘉年華」，曾吸引許多遊客前來嘗鮮，惟主辦單位南投縣信義鄉公所，為確保境內大型吊橋建設執行順利，將工作重心移往硬體管理，今年玩水活動將喊卡，待明年吊橋完工再一起推出。

去年信義鄉公所斥資打造全亞洲最長700公尺充氣滑水道，架設在舊台21線廢道豐丘段，利用400公尺的下坡路段，營造刺激的戶外滑水體驗，果然開幕就吸引許多遊客前來體驗，惟民眾引頸期盼的玩水活動，今年卻傳出停辦。

對此，信義鄉公所表示，今年鄉內因有多處景點如雙龍吊橋、千歲吊橋，以及琉璃光之橋等景觀吊橋工程都在進行，為確保各工程如期完成，才會將重心擺在重大建設上，而考量玩水活動因地點、水源等因素難以兼顧，才會決定暫停1年。

公所說，去年活動地點雖選在使用率較低的廢省道，但因周邊鄰近廣闊的葡萄園，而暑假正好是農忙，活動期間對農友造成不少影響，地點因素也是停辦的原因之一。

此外，山泉的穩定供應、順暢的交通接駁，還場地管理都有待精進改善，幾經評估後，為不影響鄉內重大建設進行，並創造更好的玩水環境，才會決定今年玩水活動停辦，並藉此盤點更好的地點、規劃適合的票價，以及旅遊套裝行程，盼與明年各地吊橋設施完成後再串聯舉辦，增加玩水活動的豐富度與吸引力。