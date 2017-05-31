新埔鎮公所新大樓像靈堂？ 鎮長這麼說...

還在新建中的新埔鎮公所行政大樓正面，外型因被鄉親批評像「靈堂」、「殯儀館」，鎮長林保祿今天澄清，原意是想凸顯新埔特有的宗祠博物館，如圖2個白色的拱門其實是廣告牆，真正的大門在圖中黃色怪手旁。（記者黃美珠攝）

2017-05-31 23:00

［記者黃美珠／新埔報導］斥資1億7000多萬起造的新竹縣新埔鎮公所行政大樓，最近工程圍籬揭開後外型曝光，引來鄉親熱議說像「靈堂」、「殯儀館」。新埔鎮長林保祿今天為此緊急召開相關主管會議，最後決定除了跟鄉親說明清楚當初變更設計的概念，也將邀請原設計團隊商討有無廣納鄉親意見，提供後續工程改善的空間。

這個新的辦公大樓，今天引來鄉親在臉書上直接揶揄「新埔靈堂終於完成了」、或聲稱「朋友問怎麼會有殯儀館開在市區？」或含蓄表達「那個白色的牌樓造型～傻眼」。

還有人直接抨擊說原來的行政大樓造型不是那樣，是英明的鎮長花了100萬變更設計，叫他自己掏腰包修改。

有人則建議，現在3D繪圖非常精準，用現有硬體套上3D繪圖，來個幾種不同的樣式給鎮民票選，以多數票勝出的方式，讓大家一起來解決前述尷尬。

林保祿發現後親自上網說明、回應，他說自己在起初藝術家的設計規劃時也有類似感觸，但基於尊重原創，依據新埔特有的客家宗祠色系元素，跟和平街的道路等相輝映，所以沒有做更動。

不過他也認為，行政大樓代表著要行銷新埔，如果自己鄉親都覺得不完善，就應該檢討改善。所以今天緊急會議後決定邀請原設計團隊商討，看後續有沒有機會參酌鄉親意見做兩全其美的改進。

不過林保祿受訪也說，當初他會想要變更設計這個工程，主要是原來的公所大樓沒有遊客服務中心，是傳統的官方建物，他上任後為了發展觀光，決定增加旅客服務中心的部份才變更設計，外型上也搭配特別凸顯新埔特有的宗祠博物館，希望成為地方亮點。

他說，這些變更，無論是書、圖、或實際建材都沒增加1毛錢，完全由曾任縣府觀光、建設、或是工程局處的退休1級主管出任志工提供意見。沒有所謂變更設計花費百萬之說，事實上原來的發包預算還從1億9000多萬撙節為1億7000多萬，他幫公所省了近1800萬元。

至於新行政大樓4面都有靈感取自新埔客家宗祠造型和色系的白色拱門，林保祿說那是1個意象假門，其實是提供帆布或是LED刊登的廣告牆，未來要配合地方各項特色活動做宣傳使用。

相關影音

還在新建中的新埔鎮公所行政大樓側面。（記者黃美珠攝）

網友們在臉書上po文諷刺新埔鎮公所新建大樓的造型。（記者黃美珠翻攝）

網友們在臉書上po文諷刺新埔鎮公所新建大樓的造型。（記者黃美珠翻攝）

新埔鎮新的公所行政大樓原來長這樣。（記者黃美珠翻攝）