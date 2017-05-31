夜市麵包只賣5元 烘焙業者：賠錢生意沒人做

網傳新竹某夜市攤販所賣的麵包通通只要5元，在近日引發網友議論，有烘焙業者透露，其實夜市的便宜麵包很多都「發很大」、「虛胖的多」。（圖擷自「文青別鬼扯」臉書）

2017-05-31 22:46

〔即時新聞／綜合報導〕網傳新竹某夜市攤販所賣的麵包通通只要5元，在近日引發網友議論，有烘焙業者透露，其實夜市的便宜麵包很多都「發很大」、「虛胖的多」，除了口感不如一般正常店家的麵包，甚至可能添加較多，整體製作成本也低很多，建議民眾購買前還是多想想。

「文青別鬼扯」近日在臉書分享，指新竹某夜市攤販賣的麵包通通只要5元，由於該攤販賣的麵包品質還算可以，也沒有過期或發霉的怪味，讓他直呼「這門生意到底是怎麼做的？」引發不少網友討論。

《中央社》報導，多家麵包大廠及烘焙業者普遍認為，夜市的麵包，不用受檢也不需包裝及食安標示，加上發酵時間較短，整體製作成本相對低廉，若來源又是由中央工廠供應，在薄利多銷的情況下，確實有可能壓低售價。

某烘焙業者更透露，其實夜市的便宜麵包通常是「虛胖」的，因為為了在短期間發酵加上可以看起來很大，通常都放很多發粉，有些原料添加化學品的比例恐怕不低，不過市場有這樣的需求，就會有這樣的產品出現，畢竟「賠錢生意沒人做，殺頭生意有人做」，建議民眾購買前還是先想想、多比較。

針對有網友擔心是否會有逼近報廢期限的麵包被回收再賣，業者則認為機率不高，畢竟回收的成本也不見得划算，加上大廠也重視商譽，若不是不肖廠商，通常沒銷完的都是在關門前打折促銷，或是自行銷毀。