丁松筠神父：每個人都是天父兒女、都值得被愛與尊重

露德協會得知丁松筠神父過世後，立刻在辦公室一隅擺上燭台與丁松筠神父相片，供同仁與服務對象們追思。 （記者陳炳宏攝）

2017-05-31 20:23

〔記者陳炳宏／台北報導〕台灣露德協會秘書長徐森杰回憶說，五、六年前丁松筠神父透過友人介紹才成為露德協會理事，每年也都會來參加理事會議，上個月才跟丁松筠神父見過面，邀請他在九月二日擔任露德協會二十周年慶的主禮，他立即答應，並選「俘虜得到釋放，盲者得到光明，受壓迫者獲得自由，宣告上主慈恩之年的來到」這段福音來傳承露德的精神。

徐森杰說，丁松筠神父認為，每個人都是天父兒女、都值得被愛與尊重，天主眼中的我們，應該都是兄弟姊妹，應該彼此相愛，不該彼此排除誰才有資格，簡單講就是以身作則示範天主如何愛人。

徐森杰說，有一次一個跨性別的教友癌症末期，但臨終前希望能與另一半擁有一個被祝福的儀式，愛滋聯盟朋友就詢問丁松筠神父能不能幫他們完成祝福禮，被一般神父視為禁忌的跨性別婚禮，丁神父反而一口就答應了，參加典禮時丁松筠神父說；「即使冒著下地獄的風險，我們應該愛每一個人」。

徐森杰解釋說，因為教會認為，跨性別婚姻，是不被允許的，但是丁松筠神父認為，愛人這件事不該區分，所以就前往真光福音教會參加那個婚禮，他覺得應該送上祝福給每一個愛的人。

徐森杰說，丁松筠神父每年都會來參加理監事會，在上次幫在台灣服務超過五十年的呂薇修女辦感恩會時曾讚揚她的「無我」精神，也就是沒有分你我的愛每一個人，這也是他自己的精神。

徐森杰說，露德之家是天主教仁愛修女會所創設，原本是天主教露德協會，十年前拿掉天主教頭銜，五年前才邀請丁松筠神父來擔任理事，理監事裡仍有神父、修女。

露德協會也在得知丁松筠辭世的訊息後，立刻在辦公室一隅擺上燭台與丁松筠神父相片，供同仁與服務對象們追思。