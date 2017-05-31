醫訊》戒菸門診量身打造 幫老菸槍成功戒菸

2017-05-31 20:52

〔記者陳建志／台中報導〕吸菸民眾不但比一般人減少13到14年壽命，更會提高肺癌、肝癌、口腔癌、高血壓與心血管疾病的機率，台中一位吸菸多年的陳姓卡車司機，平時靠抽菸、吃檳榔提神，造成血壓飆高，在家人勸說下前往戒菸門診諮詢，經量身打造戒菸計畫，接受藥物治療，服用戒菸藥物、貼片及口嚼錠數週，終於成功戒菸。

今天是「世界無菸日」，台中一位陳姓卡車司機，抽菸、吃檳榔多年，身體已經出現高血壓症狀，家人擔心他的健康一再勸他戒掉，努力後雖成功戒掉吃檳榔習慣，但戒菸多次都沒成功，幾乎快失去信心。

烏日林新醫院家醫科醫師蔡瑞仁表示，陳男到醫院拿治療高血壓的藥時，得知醫院有戒菸門診，且是國健署提供的二代戒菸治療配套計畫，決定登門求診，經進行尼古丁成因評估後，為他量身打造戒菸計畫，經服用戒菸藥物、貼片及口嚼錠數週後，順利度過戒菸初期的不舒服感，成功戒菸。

蔡瑞仁醫師表示，只要尼古丁成癮度評估達4分以上或者一天抽10根菸以上，就可由國健屬補助1年2次療程，每次療程為期8週，患者每次只須負擔20%的藥品費用，不僅可減輕經濟負擔，更能提高戒菸的便利性。

蔡瑞仁醫師也提醒，抽菸會提高罹患肺癌、肝癌、口腔癌、子宮頸癌、膀胱癌、心血管疾病，以及慢性阻塞性肺病、高血壓、中風、性功能障礙的機率，民眾只要下定決心，何時戒菸都不嫌晚。

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