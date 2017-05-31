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來雲林感受異國咖啡風 一歐元喝Espresso

2017-05-31  20:26

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林一群咖啡業者為推展咖啡飲食文化，組成斗六咖啡烘焙會社，第一次活動共結合32家店，從6月2日至11日舉辦「喝Espresso一歐元」活動，大家不用飛到義大利，就能在雲林品嚐到異國咖啡風。

Espresso代表的是義大利的咖啡文化，6月2日是義大利的國慶，斗六咖啡烘焙會社舉辦「喝Espresso一歐元」活動，縣內有32家咖啡館響應，一杯Espresso只要一歐元，收費以台幣為主，參與活動的店家集中在斗六、虎尾、古坑、斗南、莿桐及麥寮等地，民眾可到雲林，喝Espresso嚐在地「義」國風。

業者詹惟淳表示，Espresso濃縮咖啡喝起來風味強烈，尾韻回味很久，而且比較不易有咖啡因過量問題，社員希望藉由這個活動，讓更多民眾認識多元的咖啡文化，品嚐到Espresso的好。

Espresso濃縮咖啡就是純咖啡，沒添加其它物質，是最純粹濃郁的咖啡展現，每家咖啡廳會因為咖啡豆和烘焙等方法的不同，創造出屬於自己咖啡館風味的Espresso。

響應活動店家名單：

斗六地區：紅與黑精品咖啡坊、鴻豆王國咖啡館、Maimenla Caf、塔吉特、同廚、甜蜜如詩法式手工烘焙、窩斗六咖啡工作室、披薩工廠斗六店、原域咖啡館、原域咖啡-雲科二店、法米.法式甜點咖啡、睦咖啡豆行、Tos Cafe'、田馨咖啡、芒果咖啡Mango Art、Dreamer Cafe、紅果精品咖啡、拾投、一瞬咖啡、Mr. Lobby Coffee Project、Honey Honey咖啡/鬆餅/義大利麵、康迪咖啡館。

虎尾：故事咖啡、春天曉鋪客製烘焙咖啡、February貳月、K Style Coffee & Life凱式咖啡。

古坑：隨興沖咖啡、谷泉咖啡莊園。

莿桐：芒果咖啡莿桐店。

斗南：丸咖啡外帶吧。

麥寮：仁隆咖啡。

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  • 斗六咖啡烘焙會社推一歐元喝Espresso，邀民眾到雲林感受異國咖啡風。（記者詹士弘攝）

    斗六咖啡烘焙會社推一歐元喝Espresso，邀民眾到雲林感受異國咖啡風。（記者詹士弘攝）

  • 斗六咖啡烘焙會社推一歐元喝Espresso，邀民眾到雲林感受異國咖啡風。（記者詹士弘攝）

    斗六咖啡烘焙會社推一歐元喝Espresso，邀民眾到雲林感受異國咖啡風。（記者詹士弘攝）

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