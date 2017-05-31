協助精神病患重返社會 中市議員籲加強個案管理

2017-05-31 20:32

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市社區精神疾病患者共1萬1208人，在重返社會時常面臨阻礙和困難。台中市議員邱素貞、翁美春今天在質詢時建議衛生局加強社區精神病患個案管理與出院關懷服務，協助患者早日回歸家庭、社會，減輕家屬照護負荷。

邱素貞表示，精神病患在地方或社區是個不定時炸彈，她曾遇過一個個案，發病時一直燒東西，鄰居都怕發生火災；還有一個案例是兒子拿刀要殺父親，警察和衛生局人員到場，父親卻警告警察不可以傷害他兒子。

她也表示，類似上述情況，對社區造成很大困擾，有些精神病患還被家人放棄照顧，左鄰右舍更擔心對方會做出什麼事情來，衛生局有必要加強社區精神病患的個案管理和出院準備轉銜關懷服務，協助他們早日回歸家庭、社會。

翁美春指出，台中市開辦精神病患居家治療的醫療院共19家，包括醫院16家、診所3家，要照顧1萬1208人，服務能量夠嗎？

衛生局長呂宗學表示，該局會對社區精神疾病患進行家訪和電訪，並透過分級管理，分為1至5級，依個案病情和訪視頻率不同，做不同程度的追蹤關懷服務及衛教，並連結相關民間單位提供弱勢族群就醫補助、免費心理諮詢服務及精神患者就醫車費補助等。

呂宗學也說，針對高風險個案，衛生局會在每月各區衛生所督導會議討論，並視需要提供就醫服務，鼓勵及協助其申請居家治療或相關就醫補助，或轉介就業、就養，或優先轉介社區關懷訪視。