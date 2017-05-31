楊志良籲加速引進新藥科技 給病友更多選擇

2017-05-31 23:25

〔即時新聞／綜合報導〕前衛生署長、台灣病友聯盟理事長楊志良今天指出，新藥進入台灣市場需通過漫長的流程，呼籲政府應加速引進新藥科技，給病友更多選擇，讓新藥技術看得到也用得到。

綜合媒體報導，楊志良指出，新藥進入台灣市場之前，要經過1年的臨床試驗審查，然後進行5年的臨床試驗，之後新藥審查登記也要耗時1年，不但上市前的程序曠日廢時，且就算成功上市，健保核價也耗時1至3年，而且其中只有20%的藥品能納入健保給付。以上規定病友無法受惠新藥技術，只能「看得到吃不到」。

楊志良建議政府加速新藥在台上市的速度，除非因人種不同會有重大的差異，否則如果美國食品藥物管理局（FDA）和英國歐洲藥品管理局（EMA）都已核准該項藥品，那麼國內也應能核准上市。

健保給付方面，楊志良建議將新藥分為「突破性藥物」、「療效接近的替代藥物」、「副作用較小的改良藥物」3類。優先給付，例如C肝新藥這類突破性藥物，縮短給付時間，讓病友能早日使用新藥技術。

日前在《刺胳針》（The Lancet）期刊的全球醫療品質排名中，台灣僅獲第45名，原因在於新藥科技嚴重落後，預防保健經費不足。楊志良呼籲，政府應重新配置醫療資源，保障國民健康。