澎湖社福再添1項 大專院校學子每學年1萬助學金

2017-05-31 20:19

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府社會福利再添1項！今年開始發放就讀大專院校澎湖籍學生，助學金每學年1萬元，屆時請符合資格的學子在期限內提出申請，這也是縣長陳光復競選時政見落實，希望減輕澎湖民眾前往台灣往返就學的交通負擔。

雖然澎湖有在地大學，但多數學子在高中畢業後，仍須前往台灣本島就讀，在地升學的比例不高，也因為離鄉背井，造成家長經濟上沈重負擔，縣長陳光復為此於競選期間，提出大專院校學生助學金政見，盼藉此減輕異地求學學子的負擔，刺激在地學子消費機會，縣府為此訂定「澎湖縣獎助就讀大專院校學生助學金實施辦法」，並經議會支持通過。

「澎湖縣獎助就讀大專院校學生助學金實施辦法」規定，申請人必須於申請截止日前設籍澎湖連續滿3年以上且就讀大專院校者，於每學年度第一學期9月16日至10月31日止，檢附助學金申請表及領款收據、設籍連續滿3年以上之證明文件、當學年度第一學期在學證明、註冊費繳納收據或已蓋有註冊章學生證正反面影本、金融帳戶存摺封面影本、及繳回同意書等證明文件提出申請。但就讀五專前三年、空中大學、軍警學校、各類進修學分班、研究所及未經政府核准立案學校者，則不予獎助；超過申請期間未申請者，不得請領本獎助金。

縣府表示，全案8月1日（即106學年度）施行，凡符合申請資格的學子，於上述申請期間檢附相關證明文件踴躍提出申請，相關問題可洽9268490洪小姐。