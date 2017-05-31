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北斗聯合托兒所過不了關？鎮代會延期再議

北斗鎮民代表會舉行本會期最後一次定期會，眾人矚目的聯合幼兒園一案，代表們全數決定延期再議。（記者陳冠備攝）

2017-05-31  20:38

〔記者陳冠備／彰化報導〕北斗鎮聯合幼兒園設立案備受鎮民關注，北斗鎮長楊麗香主張應蓋設新，但代表會多數代表認為，面臨少子化，應利用閒置教室發展社區幼兒園，雙方意見相左，今日北斗鎮代會原訂審議北斗鎮聯合幼兒園設立案，但代表會認為雙方暫無共識，全數表決決定於6/1至6/6臨時會再議。北斗鎮長楊麗香表示，將會好好溝通。

北斗鎮是彰化縣少數沒有聯合幼兒園的鄉鎮，為籌建幼兒園，公所自籌3千多萬，並積極爭取到縣府500萬補助建造，公所還發出宣傳單告知鎮民好消息，可是在鎮代會審議前，卻傳出多數代表對聯托設立案感到質疑有意喊卡，令所方與不少鎮民傻眼。

楊麗香說，目前鎮內約有1300位學齡幼兒，但僅有半數能就讀鎮內幼稚園，因此不少鎮民都希望成立公營聯托，節省負擔，今日此案進入臨時會是意料中，可是絕對不要再拖，畢竟這是很多鄉親的「共同期待」。

鎮代會主席王錫瑩表示，目前已面臨少子化危機，轄區內有學校願意提供閒置空間供使用，而且蓋新的聯合幼兒園不只是硬體需要錢，後續的娃娃車、教具、人事成本都還有很多需要支出，若沒人去讀，恐有淪為蚊子館之虞。

代表陳國展說，公所經費應該花在刀口上，將經費蓋一間幼兒園，若遇到颱風災情，公所將會沒經費因應救災，因此認為公所應再多多考量，重新規劃。

縣府教育處幼教科科長黃敏宜表示，北斗鎮有6處符合規定的社區托兒所，約收納80人，針對閒置教室清查，僅萬來國小有6間教室可提供，約可容納90人，但是校園成立托兒園，需符合無障礙空間等相關建築規定，而目前鎮內社托都是政府長期輔導、補助所方合格成立，基於成立宗旨，也不能說停就停。

黃敏宜說，目前彰化縣內校園托兒所，有花壇文祥、白沙國小，溪州南州國小、大城潭墘國小，人數都是30至60人混齡幼兒園，剛好都是沒有聯托的鄉鎮，僅員林東山國小，因鄰近地區社托位址面臨建築耐震係數不足，所以才在校園成立臨時幼兒園。

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  • 北斗鎮長楊麗香（前排右2）對於聯合幼兒園一案延期，表情木然。（記者陳冠備攝）

    北斗鎮長楊麗香（前排右2）對於聯合幼兒園一案延期，表情木然。（記者陳冠備攝）

  • 北斗鎮民持支持標語到會場，希望設立聯合幼兒園。（記者陳冠備攝）

    北斗鎮民持支持標語到會場，希望設立聯合幼兒園。（記者陳冠備攝）

  • 北斗鎮公所日前發出傳單，告知鎮民興建聯合幼兒園的好消息。（記者陳冠備攝）

    北斗鎮公所日前發出傳單，告知鎮民興建聯合幼兒園的好消息。（記者陳冠備攝）

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