千輛oBike到新北 6月10日前免費

無站樁共享單車「oBike」，在端午連假期間悄悄進入新北市營運，首波投放1000輛單車，在6月10日前提供民眾免費騎。（記者何玉華攝）

2017-05-31 20:00

〔記者何玉華／新北報導〕來自新加坡的無站樁共享單車「oBike」，在端午連假期間悄悄進入新北市營運，首波投放1000輛單車，在6月10日前提供民眾免費騎；其中有不少車輛停放在機車格，新北市交通局主任秘書吳國濟表示，民眾還車可停放到機車格，但業者佈建時，不能將車輛放置在機車格上，將請業者移走。

oBike無樁式共享自行車強調不需要到固定地點借、還車，只要下載oBike app就可以搜尋、預約附近的車輛；找到後掃描車上的QR code解鎖，使用完畢，停放在公共停車區手動上鎖即可，每15分鐘收費2元，即日起在北北基地區，在6月10日前都提供免費騎。

不同於YouBike的橘黃車身，oBike是銀色車體、黑色椅座、輪蓋及黃色輪胎框，oBike總經理王妍婷表示，以公共停車架、公共停車區域為佈設點，數量以該點的25％為上限；不過，民眾還車停放若超過25％的數量，運營分析師姜先生說，暫時不會調度，但若有舉報違規停車，1小時內會調度人員處理，使用者若經舉報3次違停，將停權。

王妍婷說，新北市腳踏車停車架數量有限，部分區域車輛佈建時會停放在機車停車格，並不違法，但交通局不這麼認為，吳國濟說，機車格是公共使用，業者利用其來作為商業營利，非騎乘後的停車行為，因此不能把自行車投放在機車格內，將會請業者限期在一天之內移走；至於民眾騎乘後停放在機車格，則不受限制。