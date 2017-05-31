4家企業違反性平法 高市勞工局公布名單開罰

2017-05-31 18:43

〔記者黃良傑／高雄報導〕網路求才逐漸普遍化，有店家透過FB社群網站徵才，卻登載「限女性」字眼，違反「性別工作平等法」，而且1次有3家違規遭稽查、開罰，高市府勞工局各裁罰30萬元。

勞工局今公告違反「性別工作平等法」的店家，包括名展國際藝術有限公司、鍋燒煮藝餐館及曼尼泡沫紅茶店，業者分別在FB社群網站及藝術網站平台上，刊登求才招募店員、外場人員及行政助理時，竟登載「限女性」的語句，違反「性別工作平等法」規定。

勞工局表示，雇主招募、甄試、進用、分發員工時，不得因性別或性傾向而有差別待遇，勞工局對3家業者各祭出30萬元罰單，資方仍可訴願，提出行政救濟。

此外，另一家新樺金屬公司，則被投訴拒絕員工申請育嬰留職停薪，勞工局調查後，認為違反「性別工作平等法」規定，裁處2萬元。

勞工局長鄭素玲強調，「性別工作平等法」規範禁止性別歧視，以往違法案件多來自報紙求才或人力銀行網站，近年來勞工局稽查與受理申訴的違法案件，來自網路平台的比例增高，包括臉書、學校架設的求才平台等，常因雇主不諳法令，刊登「限性別」或「限年齡」等字眼，不僅妨礙國人就業機會平等，雇主也會被裁罰30至150萬元，並公布事業單位名稱、負責人姓名。

勞工局將於6月26日及28日，辦理「性別工作平等法」暨性騷擾防治宣導會，勞資若不熟稔法令，可打勞工局諮詢專線：07-8124613分機232~235。