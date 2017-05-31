石門水庫水情燈號轉「藍燈」 下階段嚴密監測水質

2017-05-31 20:10

〔記者周敏鴻／桃園報導〕水利署長賴建信下午5點主持防汛視訊會議，宣布石門水庫供水區水情燈號由水情稍緊「綠燈」轉為水情正常「藍燈」，北區水資源局副局長邱忠川說，因應梅雨鋒面可能影響原水濁度升高，北水局所轄水庫，當會嚴密監測水質濁度，以達到「穏定供水」、「蓄清排渾」的目標。

邱忠川說，中央氣象局預報6月2日到3日，是今年梅雨影響最為劇烈的日期，因中庄調整池已於5月10日蓄水，可在石門水庫排砂期間，供應板新地區、北桃園地區的民生供水，希望能達到颱風、豪雨期間不缺水之目標。