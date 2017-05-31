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「減C大作戰」 200餘位國中生拚進電影院免費看

2017-05-31  21:01

〔記者蘇孟娟／台中報導〕北屯區北新國中推出「減C大作戰」，校長跟學生約定，若班級達成模擬考「零5C」結果，就招待學生看電影，結果全校19個班級，10個班達標，今日校長依約帶學生前進電影院，開心享受努力成果。

台中市教育局鼓勵各校推動「減C」計畫，協助學生各領域待加強（C）比率下降，北新國中提出「減C計畫」時，有學生挑戰校長徐吉春，若全班達到「零5C」有沒有獎勵，在家長會支持下，徐吉春跟學生約定，寒假過後的第3次模擬考「零5C」的班級就獲招待看電影。

有了獎勵支持，北新國中國三班級積極「減C大作戰」，除學校加強補救教學外，更自發參加5點放學後讀到9點的晚自習，徐吉春說，國三應屆畢業生約600人，原本留校晚自習人數約4、50人，學生相互號召下，竟有200人參加晚自習，逐漸形成讀書氛圍，不少班級更是學生間相互學習、鼓勵。

徐吉春說， 上屆學生模擬考原本有約40人5科都是待加強的C，這屆學生努力後，5C人數逐漸減少，經過近半年的努力學習，第3次模擬考成績揭曉，全校600人僅剩16人5C，10個班級達標。

徐吉春依約定帶著10班、292名學生前進電影院開心看電影，成功脫離5C的學生說，「能挑戰自己真好，這種戰勝自己的感覺，應該一輩子忘不了」，也有人說，感覺看的不是電影，看的是自己的努力史。

徐吉春說，學校的獎勵不僅第3次模擬考，若國中會考各班達到1人以下5C的目標，會再帶學生前進電影院慶功，到第4次模擬考，連體育班學生均達到「零5C」 目標，現在全校均在關注會考成績出爐，能不能再次前進電影院。

徐吉春說，除學生明顯提昇學習意願外，更令人欣慰的是學生間相互扶持的讀書氛圍，甚至感染學弟妹，希望明年也拚進電影院。

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  • 北新國中學生挑戰「減C大作戰」，200學生拚進電影院免費看電影。（記者蘇孟娟攝）

    北新國中學生挑戰「減C大作戰」，200學生拚進電影院免費看電影。（記者蘇孟娟攝）

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